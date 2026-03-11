Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Incendio estructural en una bodega de Medellín dejó una persona lesionada por inhalación de humo. Bomberos y el DAGRD atendieron la emergencia.

Incendio en bodega de Medellín deja una persona afectada por humo

Un incendio estructural registrado en una bodega de Medellín movilizó a varias unidades de emergencia durante la tarde de este miércoles 11 de marzo. La conflagración dejó a una persona lesionada por inhalación de humo.

El hecho fue informado a través de redes sociales por el alcalde Federico Gutiérrez, quien señaló que la emergencia fue atendida por tres tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín junto con personal del DAGRD.

La emergencia se registró en una bodega ubicada en la carrera 52 con calle 29, donde las llamas obligaron la intervención inmediata de los organismos de socorro.

Lea también: Fiscalía acusa a expolicías de la Polfa por presuntas extorsiones a comerciantes en Medellín

Durante la atención del incidente, una persona resultó afectada por inhalación de humo y recibió atención médica por parte del equipo de la Secretaría de Salud de Medellín.

Las autoridades indicaron que el estado de salud del afectado fue evaluado en el lugar mientras avanzaban las labores de control del incendio.

Las tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín permanecen en el sitio adelantando trabajos de enfriamiento y remoción de escombros para evitar que se presenten nuevos focos de incendio.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Por ahora, las autoridades informaron que las causas de la emergencia continúan bajo investigación mientras se realiza la evaluación de los daños en la bodega.

🚨A esta hora atendemos con tres tripulaciones de #BomberosMedellín y el @dagrdmedellin un incendio estructural en una bodega en la CR 52 con CLL 29. Se reporta 1 persona lesionada por inhalación de humo, atendida por el equipo de la Secretaría de Salud. Bomberos continúan con… pic.twitter.com/Y6USaRMyFJ — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 11, 2026



Más noticias de Medellín