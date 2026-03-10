Resumen: Desde el 11 de marzo iniciarán obras para construir un nuevo puente sobre La Iguaná en la avenida 80 de Medellín, proyecto clave para el Metro de la 80.

Medellín construirá nuevo puente sobre La Iguaná para avanzar en el Metro de la 80

Un nuevo puente será construido en el occidente de Medellín como parte de las obras necesarias para el desarrollo del proyecto Metro de la 80, una de las apuestas de infraestructura más importantes para mejorar la movilidad en esta zona de la ciudad.

Las autoridades informaron que los trabajos comenzarán a partir del 11 de marzo con el traslado de redes de servicios públicos, paso previo a la demolición de la actual estructura ubicada sobre la quebrada La Iguaná, en la avenida 80, cerca del sector del Éxito de Robledo.

La intervención permitirá levantar un puente más amplio y moderno que cumpla con las condiciones técnicas requeridas para el futuro sistema de transporte y que, además, mejore la conexión vial en este corredor estratégico del occidente de Medellín.

Según explicó la Secretaría de Infraestructura Física, las labores se realizarán en dos fases. En la primera etapa se adelantará el traslado de redes de servicios públicos durante jornadas nocturnas, mientras que posteriormente se ejecutará el cierre total del puente para iniciar su demolición y posterior reconstrucción.

Las autoridades detallaron que el cierre total del paso vehicular está previsto desde el 18 de marzo y se mantendrá hasta que finalicen los trabajos estructurales.

La obra incluirá actividades de cimentación, construcción de apoyos, montaje de la superestructura y adecuaciones viales en el entorno.

Debido a los trabajos, se implementarán cierres viales en la avenida 80 en dos tramos: entre las calles 60 y 62 en el costado occidental y entre las calles 59 y 60 en el costado oriental.

La Secretaría de Movilidad acompañará el proceso con un plan especial de manejo de tránsito que contempla desvíos y la instalación de semáforos temporales para facilitar la circulación en los corredores alternos.

Estas medidas impactarán la movilidad en sectores como San Germán, Los Colores, El Pesebre y Robledo, por lo que las autoridades recomendaron a los ciudadanos planear sus desplazamientos con anticipación y considerar el uso del transporte público para evitar congestiones.

La construcción de este puente hace parte de los avances del proyecto Metro de la 80, iniciativa que busca transformar la movilidad en el occidente de Medellín y fortalecer la infraestructura vial en una de las zonas con mayor crecimiento urbano de la ciudad.

