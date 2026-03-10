Por el asesinato de su hermano, hombre de 22 años fue enviado a la cárcel

Menú Últimas noticias
    Publicado por: SoloDuque

    Foto de archivo.
    Resumen: De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 2 de enero, en una casa ubicada en el mencionado municipio, donde se presentó una discusión entre los dos hermanos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra José Luis Ospina Gutiérrez, de 22 años, presunto responsable del homicidio de su hermano, de 27, en la vereda Caracolí, zona rural de Guamo (Tolima).

    Un fiscal de la Seccional Tolima le imputó el delito de homicidio agravado. El procesado no aceptó el cargo.

    De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 2 de enero, en una casa ubicada en el mencionado municipio, donde se presentó una discusión entre los dos hermanos.

    El presunto agresor sacó un arma cortopunzante y, al parecer, hirió en el pecho a la víctima, quien llegó sin signos vitales a un centro asistencial.

    Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra Ospina Gutiérrez, luego de que se presentara ante la Sijin de Guamo (Tolima).

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


