Puente de Reyes dejó dos muertos y seis heridos en carreteras de Antioquia tras masiva movilidad

Resumen: El puente de Reyes dejó dos personas muertas y seis heridas en carreteras de Antioquia, tras la movilización de más de 650 mil vehículos.

El puente de Reyes volvió a marcar uno de los picos más altos de movilidad en Antioquia, pero también dejó un saldo trágico en las carreteras del departamento.

Según el balance entregado por la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía, durante el fin de semana festivo se registraron siete siniestros viales, que cobraron la vida de dos personas y dejaron seis más lesionadas, algunas de ellas con heridas de consideración.

Las autoridades informaron que cerca de 650.000 vehículos circularon por los principales corredores viales del departamento, convirtiendo este periodo en uno de los más exigentes del inicio de año para la movilidad regional. A pesar del despliegue operativo, los accidentes de tránsito volvieron a encender las alertas por el comportamiento de algunos conductores.

Durante el puente de Reyes, la Policía Nacional instaló puestos de control en los seis ejes viales estratégicos de Antioquia, donde se realizaron verificaciones de documentos, pruebas de alcoholemia y controles de velocidad.

Como resultado de estos operativos, se impusieron 122 comparendos por diferentes infracciones a las normas de tránsito.

Entre las conductas más sancionadas se encuentran el exceso de velocidad, el adelantamiento en zonas prohibidas y la falta de documentación obligatoria, faltas que continúan siendo factores determinantes en la ocurrencia de accidentes en las vías del departamento.

Las autoridades reiteraron que muchas de estas infracciones podrían evitarse con una conducción responsable y el respeto a la señalización.

Aunque el flujo vehicular se desarrolló con relativa normalidad en la mayoría de los corredores, el cierre del puente de Reyes deja un llamado de atención frente a la necesidad de fortalecer la cultura vial, especialmente en temporadas de alto desplazamiento como los puentes festivos y el retorno de vacaciones.

Finalmente, la Policía de Tránsito insistió en que los controles continuarán durante el inicio del año, con el objetivo de reducir la siniestralidad y evitar más víctimas en las carreteras antioqueñas.

