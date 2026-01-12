Resumen: Medicina Legal identificó el cuerpo de Yeison Jiménez tras el accidente en Paipa. Sus restos serán entregados hoy a las 6:00 p. m. Jefferson Osorio también fue identificado

Medicina Legal identificó plenamente el cuerpo de Yeison Jiménez: hoy será entregado a su familia

Minuto30.com .- El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, bajo la dirección de Ariel Emilio Cortés Martínez, emitió un comunicado oficial sobre el avance de las labores técnico-científicas tras la tragedia aérea en Boyacá. Gracias al rigor de los peritos, ya se ha logrado la identificación plena de dos de las seis víctimas.

Avances en la identificación

Debido al estado en que quedaron los restos tras la conflagración de la aeronave, el proceso ha requerido métodos especializados:

Se logró establecer la identidad plena de Yeison Orlando Jiménez Galeano (Yeison Jiménez) y de Jefferson Osorio Vásquez, integrante de su equipo de trabajo.

Los cuerpos de estas dos víctimas serán entregados a sus familiares hoy lunes 12 de enero después de las 6:00 p. m.

Otros dos cuerpos ya han sido identificados mediante registros dentales, un proceso clave cuando el ADN o las huellas dactilares presentan dificultades.

Las labores continúan para identificar a los dos ocupantes restantes. Se espera que mañana martes se complete la entrega de los cuatro cuerpos faltantes.

Todo listo para el homenaje en el Movistar Arena

Con la entrega del cuerpo del artista programada para esta noche, se confirman los tiempos para sus exequias. La cámara ardiente, iniciará mañana martes 13 de enero a las 10:00 a. m. en el Movistar Arena, luego de ser preparado por la funeraria.

Medicina Legal reiteró su compromiso con el respeto a las víctimas y la transparencia en este proceso que enluta al país: “El Instituto desarrolla este proceso garantizando el rigor técnico y el respeto por las personas fallecidas y sus familias”, puntualizó el director Cortés Martínez.

Comunicado de Medicina Legal

