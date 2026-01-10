¡Horror en Abejorral! Autoridades investigan el hallazgo de tres personas sin vida en zona rural del municipio

Las autoridades adelantan investigaciones tras el hallazgo de tres cuerpos sin vida en la vereda Los Rastrojos, zona rural del municipio de Abejorral, en el suroeste antioqueño. El hecho fue confirmado en horas de la tarde de este sábado 10 de enero, luego de que la comunidad alertara a la Secretaría de Gobierno municipal sobre la situación.

De acuerdo con la información preliminar, los cuerpos fueron encontrados en un sector ubicado aproximadamente a una hora del casco urbano. De manera extraoficial, se indicó que las víctimas presentarían aparentes heridas causadas por arma de fuego, aunque este dato aún está pendiente de verificación oficial por parte de las autoridades competentes.

Tras conocerse el reporte ciudadano, se activaron los protocolos de seguridad y se realizaron coordinaciones con unidades del Ejército Nacional, la Policía y personal de la Sijín y criminalística, quienes se desplazaron hasta el lugar para corroborar la información, asegurar la zona y adelantar las diligencias judiciales correspondientes.

Hasta el momento, no se ha establecido si las personas fueron asesinadas en el mismo sitio donde fueron halladas ni se conocen las identidades de las víctimas. Las causas y circunstancias de estos hechos son materia de investigación.

Las autoridades policiales y judiciales del departamento serán las encargadas de ampliar la información una vez avancen los procesos de inspección técnica y recolección de elementos probatorios que permitan esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsables.