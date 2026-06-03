¡La drogó y la encerró casi una semana! Cárcel para hombre señalado de abusar de una mujer trans en Bello

Resumen: Un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre investigado por presunta violencia sexual y secuestro contra una mujer trans en Antioquia. Según la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido entre 2024 y 2026, incluyendo un caso en Bello donde la víctima habría sido retenida varios días tras ser presuntamente sedada. El procesado fue imputado por varios delitos y el proceso judicial continúa.

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Un juez acogió la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación y ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jonathan Herrera, quien es investigado por su presunta participación en hechos relacionados con violencia sexual y secuestro en contra de una mujer trans en Antioquia.

De acuerdo con el proceso judicial, las conductas investigadas habrían ocurrido en distintos momentos entre los años 2024 y 2026. Según la hipótesis de la Fiscalía, el procesado, presuntamente bajo efectos del alcohol, habría buscado a la víctima en varias oportunidades y, al parecer, ejercido contra ella agresiones físicas y sexuales.

Hecho ocurrido en Bello dentro de la investigación

Uno de los episodios que hace parte del expediente se habría presentado en noviembre de 2024 en el municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá.

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Según lo establecido por los investigadores, en ese caso el hombre habría suministrado a la víctima una sustancia que le generó pérdida de la conciencia. En esas condiciones, la mujer habría permanecido retenida durante aproximadamente seis días en su vivienda, periodo en el que, de acuerdo con la investigación, se habrían presentado actos de carácter sexual en su contra.

Durante ese mismo lapso, también se habrían registrado afectaciones a los objetos que se encontraban dentro del inmueble.

Imputación y decisión judicial

Con base en el material recopilado, la Fiscalía imputó a Jonathan Herrera los delitos de acceso carnal violento, acto sexual o acceso carnal con persona en incapacidad de resistir, y secuestro simple.

Un juez determinó que el procesado deberá permanecer privado de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso penal.

Las autoridades judiciales continúan adelantando las diligencias correspondientes para esclarecer completamente lo ocurrido y establecer las responsabilidades en este caso.