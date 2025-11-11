Pueblorrico implementa un puesto de recolección de ayudas para damnificados del derrumbe

Resumen: Desde la Administración Municipal se adelantó un Comité de Gestión del Riesgo, con el fin de coordinar las acciones necesarias para atender a las familias afectadas

La Administración Municipal de Pueblorrico informa a la opinión pública que, debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, se han presentado deslizamientos y movimientos en masa que han afectado gravemente varias veredas del municipio.

Hasta el momento, se reporta el fallecimiento de tres personas: una pareja residente en la vereda Santa Bárbara y un recolector de café que se encontraba realizando labores en la vereda El Cedrón.

 “Nos levantamos con varios hechos lamentables para todos, debido a los fuertes deslizamientos y movimientos en masa en algunas veredas de Pueblorrico, que cobran la vida hasta el momento de tres personas. Como administración municipal nos solidarizamos con todos sus familiares y pedimos unión y solidaridad en este momento tan complejo para nuestra comunidad”, expresó el alcalde Cristian Zapata.

Las veredas afectadas hasta el momento son: El Cedrón, Santa Bárbara, La Gómez, La Sevilla y Corinto A.

Las autoridades locales, junto con organismos de socorro, se encuentran atendiendo la emergencia. En el territorio hacen presencia los Cuerpos de Bomberos de Hispania, Jericó y Tarso, además del acompañamiento de Rentan, el DAGRAN y Corantioquia, entidades que han brindado apoyo técnico y operativo.

Desde la Administración Municipal se adelantó un Comité de Gestión del Riesgo, con el fin de coordinar las acciones necesarias para atender a las familias afectadas y prevenir nuevos incidentes.

La Alcaldía de Pueblorrico hace un llamado a la comunidad para mantenerse vigilante, seguir las recomendaciones de las autoridades y continuar siendo solidarios y cuidadores unos de otros en este momento difícil.

Lea también: ¡Atención! Tragedia en Pueblorrico: gigantesco derrumbe deja 3 muertos, animales desaparecidos y cierre total de la vía