¡Atención! Tragedia en Pueblorrico: gigantesco derrumbe deja 3 muertos, animales desaparecidos y cierre total de la vía

Resumen: Tres personas murieron y dos resultaron heridas tras un gran deslizamiento de tierra en Pueblorrico, Antioquia. La tragedia mantiene cerrada la vía a Tarso, y varias viviendas quedaron atrapadas.

Minuto30.com .- Una grave tragedia se ha registrado en el Suroeste antioqueño, donde un enorme deslizamiento de tierra provocado por las lluvias ha dejado un saldo preliminar de tres personas fallecidas y dos heridas. La emergencia ocurrió en el municipio de Pueblorrico, afectando varias veredas y causando el cierre total de la vía que comunica con Tarso.

Según el reporte del DAGRAN, la situación es crítica en las veredas La Sevilla, Galilea, Los Gómez, Santa Bárbara y El Cedrón, donde varias viviendas quedaron atrapadas bajo el material.

El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Pueblorrico confirmó que los tres cuerpos sin vida ya fueron rescatados y que los dos heridos fueron trasladados a un centro asistencial.

El deslizamiento mantiene completamente cerrada la vía Pueblorrico-Tarso en el sector El Cedrón. Las autoridades advierten que aún se presentan desprendimientos de material, por lo que han prohibido el tránsito en la zona.

El DAGRAN ha desplegado un equipo técnico de ingenieros y geólogos para evaluar los puntos afectados. Además, se activaron los bomberos de Tarso y Venecia para que, junto con los de Pueblorrico, apoyen en la atención de la emergencia. La Gobernación de Antioquia, la Secretaría de Infraestructura y Corantioquia trabajan conjuntamente para superar esta difícil situación.