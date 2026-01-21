Menú Últimas noticias
    Judicializan a entrenador de fútbol en Medellín por grave red de pornografía infantil

    ¡Indignación total! Un entrenador de fútbol en Medellín  fue enviado a la cárcel por pornografía infantil.  

    Publicado por: Melissa Noreña

    Judicializan a entrenador de fútbol en Medellín por grave red de pornografía infantil
    Foto de Policía Nacional.
    Judicializan a entrenador de fútbol en Medellín por grave red de pornografía infantil

    Resumen: Luis Fernando, entrenador de fútbol en Medellín, fue enviado a la cárcel por pornografía infantil. Se identificaron al menos cinco víctimas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La confianza que decenas de padres depositaron en una escuela de formación deportiva en Medellín terminó convertida en una pesadilla. La Fiscalía General de la Nación confirmó este miércoles 21 de enero la judicialización de Luis Fernando, un instructor de fútbol de 37 años, señalado de liderar una red de producción y difusión de material sexual explícito que involucraba a sus propios alumnos.

    El sujeto, aprovechando su liderazgo y el afecto que los menores de edad le tenían, habría instrumentalizado a adolescentes de entre 13 y 16 años para generar material de pornografía infantil; el contenido luego era comercializado y compartido en plataformas digitales.

    La investigación, que contó con el apoyo de la Agencia de Investigación de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI), reveló que el instructor compartió al menos 60 archivos, entre videos y fotografías, de cinco víctimas plenamente identificadas.

    Los hechos ocurrieron de manera sostenida entre diciembre de 2024 y julio de 2025, tiempo durante el cual el entrenador de fútbol habría usado las canchas  como fachada para ganarse la entrada al entorno privado de los jóvenes.

    El rastreo digital de las autoridades fue clave para detectar que el material circulaba en redes internacionales de explotación.

    Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía imputó al procesado el delito de pornografía con menor de 18 años. A pesar de que las pruebas técnicas eran contundentes, el hombre decidió no aceptar los cargos. Sin embargo, dada la peligrosidad que representa para la infancia de la ciudad y el riesgo de que continuara con sus actividades criminales desde la libertad, el juez ordenó su traslado inmediato a un centro carcelario bajo medida de aseguramiento.

    Este caso pone de manifiesto la sofisticación de los agresores que ahora utilizan entornos supuestamente seguros para cazar a sus víctimas.

