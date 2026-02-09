Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

El Hospital General de Medellín ya ha educado a 30 mil niños hospitalizados

El Hospital General de Medellín (HGM) celebra un hito que trasciende la medicina convencional: su Programa de Psicopedagogía ha alcanzado la cifra de 30.000 menores atendidos desde su creación.

Esta iniciativa, que nació en 1997, garantiza que las niñas y niños hospitalizados no interrumpan su proceso académico mientras atraviesan situaciones críticas de salud. Solo en el último año, más de 1.032 pacientes entre los 5 y 15 años transformaron sus habitaciones y pasillos en espacios de aprendizaje, adaptando los libros a sus tratamientos médicos.

Detrás de este éxito se encuentra la profesora Luz Elena Agudelo Arcila, quien este año cumple 29 años de labor ininterrumpida en la institución.

Como especialista en Psicopedagogía, Luz Elena ha sido el puente entre la salud y los sueños de miles de infantes, logrando que el hospital sea un referente nacional en educación hospitalaria.

“Muchos otros hospitales han solicitado referenciación para poder iniciar programas académicos en sus aulas”, destaca la docente, subrayando que ser una institución pública no ha sido impedimento para liderar procesos de alta calidad humana y educativa.

El aula hospitalaria funciona con un modelo flexible que prioriza el bienestar emocional del menor.

Para las familias, saber que sus hijos cuentan con este apoyo pedagógico reduce la angustia del rezago escolar, especialmente en casos de hospitalizaciones prolongadas.

Madres como Yusmely Carolina Godoy resaltan que el acompañamiento en Psicopedagogía les devuelve a los niños una sensación de normalidad a través de actividades como colorear, escribir y aprender a leer, lo que acelera anímicamente su recuperación clínica.

Este programa no solo combate el analfabetismo funcional derivado de la enfermedad, sino que se ha consolidado como un refugio emocional. Mientras los médicos cuidan el cuerpo, el equipo de educación cuida el futuro de los niños de la ciudad.

Actualmente, el Hospital General continúa recibiendo visitas de otras instituciones del país interesadas en replicar este modelo de cuidado integral, donde la salud y la educación caminan de la mano para proteger los derechos fundamentales de la primera infancia y la adolescencia en Medellín.

