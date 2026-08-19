Resumen: Las pruebas Saber Pro y Saber TyT fueron reprogramadas por el Icfes tras el terremoto. La nueva fecha de aplicación será el 18 de octubre de 2026.

¡Ojo, estudiantes! Cambiaron la fecha de las pruebas Saber Pro y TyT tras el terremoto

Las pruebas Saber Pro y Saber TyT que estaban previstas para el 6 de septiembre de 2026 fueron aplazadas debido a las dificultades generadas por el terremoto de magnitud 7,4 que afectó varias zonas del occidente del país. El Icfes anunció la nueva fecha para la presentación de los exámenes.

De acuerdo con la entidad, las evaluaciones se realizarán el domingo 18 de octubre de 2026. La decisión se tomó luego de verificar las condiciones de los lugares seleccionados para la aplicación, pues algunas instituciones resultaron afectadas por el terremoto y no cuentan actualmente con las condiciones necesarias para desarrollar la jornada.

El Icfes explicó que la aplicación de las pruebas Saber Pro y Saber TyT requiere garantizar, entre otros aspectos, la infraestructura física de cada uno de los sitios destinados para recibir a los estudiantes.

Con la modificación del calendario, la entidad busca que las personas inscritas puedan presentar el examen bajo condiciones adecuadas y con las mismas garantías.

En total, 180.929 personas están registradas para participar en la jornada, distribuidas en 341 sitios de aplicación a nivel nacional.

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Otro de los cambios corresponde a la publicación de las citaciones. Estas podrán consultarse desde el viernes 2 de octubre, antes de la nueva fecha establecida para los exámenes.

El día de la aplicación, el 18 de octubre, los estudiantes recibirán un documento físico que servirá como constancia de asistencia. Este podrá ser presentado ante las instituciones de educación superior como evidencia de que realizaron las pruebas Saber Pro o Saber TyT, requisito que podrá utilizarse dentro del proceso de grado siempre que se cumplan las demás exigencias académicas.

Los certificados digitales de asistencia estarán disponibles desde el lunes 9 de noviembre. Por su parte, los resultados individuales podrán descargarse desde el viernes 19 de febrero de 2027 a través del sitio web del Icfes.

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