Resumen: Un intento de hurto de una camioneta en el norte de Bogotá terminó con un presunto implicado herido y otro capturado. Tras el hecho, las autoridades activaron un plan candado y siguieron la ubicación del celular de la víctima, cuya señal permitió establecer que los sospechosos se dirigían hacia San Cristóbal. La búsqueda llevó a los uniformados hasta el Hospital San Blas, donde encontraron al hombre herido, quien quedó bajo atención médica y será puesto a disposición de las autoridades.

¡El celular los delató! GPS permitió ubicar a presuntos ladrones de una camioneta en Bogotá

Un intento de hurto de una camioneta terminó con un hombre herido y otro capturado, luego de un procedimiento de la Policía de Bogotá que comenzó en la localidad de Usaquén y terminó con la ubicación de uno de los presuntos involucrados en un centro asistencial del suroriente de la ciudad.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles 19 de agosto, en inmediaciones de la carrera 19A con calle 103, en el norte de Bogotá. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, dos hombres habrían intentado apoderarse de una camioneta en ese sector.

La situación fue advertida por uniformados que se encontraban cerca del lugar, quienes reaccionaron ante el hecho. Durante el procedimiento se presentó un intercambio de disparos, en medio del cual uno de los presuntos responsables resultó herido.

Tras el incidente, la Policía activó un plan candado con el objetivo de localizar a las personas que habrían participado en el intento de hurto.

El GPS fue clave para seguir el rastro

En medio de la búsqueda, las autoridades utilizaron la ubicación proporcionada por el GPS del celular de la víctima. El seguimiento permitió establecer que los presuntos involucrados se desplazaban hacia la localidad de San Cristóbal.

La información obtenida mediante el dispositivo permitió orientar el operativo hacia esa zona de la capital y continuar con la búsqueda de quienes estarían relacionados con el intento de hurto.

La pista llevó a los uniformados hasta el Hospital San Blas, después de que la central de radio reportara el ingreso de una persona que presentaba una herida causada por arma de fuego.

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Los policías acudieron al centro asistencial y, tras realizar las verificaciones correspondientes, establecieron la presunta relación del hombre herido con el procedimiento ocurrido minutos antes en Usaquén.

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El sujeto permanece bajo atención médica y, una vez se encuentre en condiciones para ello, será puesto a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso correspondiente.

¡No pudieron escapar! Ayer en la madrugada fue herido, en un cruce de disparos con @PoliciaBogota, uno de los delincuentes que pretendía robarse un vehículo y un celular en la Cr 19 con 103. Aunque alcanzó a llegar a un hospital, con quien sería su cómplice, el GPS del móvil los… pic.twitter.com/YVg8O2xbMW — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) August 19, 2026

Mientras tanto, el segundo hombre que estaría involucrado en el intento de hurto fue capturado por las autoridades.

De esta manera, el operativo permitió ubicar a los dos presuntos implicados después de que la Policía recibiera la alerta por el intento de robo de la camioneta. La información de ubicación del teléfono celular resultó determinante para orientar la búsqueda hacia otro sector de la ciudad.

Las autoridades reiteraron a los ciudadanos la importancia de reportar oportunamente los hechos delictivos para facilitar la reacción de los uniformados y las investigaciones correspondientes.

En Bogotá, estos casos pueden ser reportados a través de la Línea de Emergencias 123, canal dispuesto para atender situaciones que puedan representar un riesgo para la seguridad y la convivencia.