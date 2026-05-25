Resumen: El Metro de Bogotá inició pruebas autónomas y energizadas de uno de sus trenes sobre el viaducto de la Línea 1 este 25 de mayo de 2026.

¡Por fin se movió solo! Así fueron las primeras pruebas autónomas del Metro de Bogotá

La Línea 1 del Metro de Bogotá dio un nuevo paso en su proceso de construcción luego de que este lunes 25 de mayo iniciaran las primeras pruebas autónomas de uno de los trenes sobre el viaducto, utilizando energía eléctrica y sin necesidad de ser remolcado por otros vehículos.

El anuncio fue realizado por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien confirmó que el tren ya logró desplazarse con su propia energía durante esta nueva fase de ensayos operativos.

Según explicó el mandatario, el sistema se alimenta a través de rieles energizados y cuenta con tecnología de automatización GOA4, lo que permitirá que funcione sin conductor cuando entre en operación.

Durante las pruebas autónomas, el tren avanzó sobre el viaducto conectado al patio taller ubicado en la localidad de Bosa. Aunque actualmente las pruebas se realizan con personal técnico a bordo, el sistema está diseñado para operar de manera automática una vez sea inaugurado.

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Galán también destacó que los trenes tendrán un sistema de recuperación energética. Explicó que, al momento de frenar antes de las estaciones, parte de la energía utilizada será reutilizada e inyectada nuevamente al sistema para apoyar el arranque de otros trenes.

Estas nuevas pruebas autónomas son distintas a las realizadas el pasado 22 y 23 de mayo, cuando el tren fue movilizado de manera remolcada desde el patio taller hasta inmediaciones de la Estación 2, ubicada entre la avenida Villavicencio y la avenida Ciudad de Cali.

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En esos ensayos se verificó el comportamiento de los rieles, distancias y condiciones técnicas del recorrido.

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá, el proyecto alcanzó un 77.53% de avance con corte al 30 de abril. El patio taller ya completa un 91.91% de ejecución, mientras que las estructuras complementarias llegan al 99.33%. Las estaciones y edificios registran un avance del 37.71%.

Primer tren del Metro energizado ✅ pic.twitter.com/3HOowj0bEW — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) May 25, 2026

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