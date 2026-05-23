Resumen: El Metro de Bogotá inició oficialmente las pruebas sobre el viaducto elevado con el recorrido del primer tren entre Bosa y la futura Estación 2.

¡El Metro de Bogotá ya se mueve! Primer tren recorrió el viaducto y arrancaron las pruebas

La construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá alcanzó un nuevo hito el pasado viernes 22 de mayo con el inicio oficial de las pruebas de rodaje sobre el viaducto elevado. Por primera vez, uno de los trenes del sistema recorrió parte de la infraestructura construida en el sur de la capital.

La prueba comenzó hacia las 10:46 de la mañana desde el patio taller ubicado en la localidad de Bosa. El tren número 2, compuesto por seis vagones, avanzó hasta inmediaciones de la Estación 2, localizada entre la avenida Villavicencio y la avenida Ciudad de Cali, cerca del Portal Américas de TransMilenio.

Durante esta primera fase, el Metro de Bogotá fue movilizado mediante vehículos multipropósito especializados, mientras equipos técnicos evaluaban el comportamiento de los rieles, los peraltes, las distancias de seguridad y otros componentes de la infraestructura férrea.

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó el momento como histórico y aseguró que se trata de un avance significativo para el proyecto de movilidad más importante de la ciudad.

Además, reiteró que en los próximos días comenzarán las pruebas energizadas y posteriormente el sistema operará de manera automática.

Según la Empresa Metro de Bogotá, las obras de la Línea 1 registran un avance general del 77,53% con corte al 30 de abril de 2026. Entre los componentes más avanzados se encuentra el patio taller, que supera el 91% de ejecución.

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El proyecto contempla un trazado de 23,96 kilómetros y atravesará localidades como Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Antonio Nariño, Santa Fe y Chapinero. Además, contará con 16 estaciones, de las cuales 10 tendrán conexión directa con TransMilenio.

Actualmente ya hay 10 trenes en la ciudad y se espera que durante mayo lleguen tres más. De acuerdo con la Empresa Metro, cada uno deberá completar cerca de 2.500 kilómetros de pruebas antes de entrar en operación comercial, prevista para el año 2028.

Hay momentos en los que una ciudad entiende que algo ya cambió 🤩. Y ver al Metro recorriendo el viaducto es uno de ellos 🚝.

Porque después de tantos años imaginándolo, hoy Bogotá ya puede verlo avanzar entre sus calles 🥳.

Una imagen que ya empieza a quedarse en la historia de… pic.twitter.com/pxw2pslUYq — Metro de Bogotá (@MetroBogota) May 23, 2026



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