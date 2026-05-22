Resumen: Un juez condenó a 18 años de prisión a Maximino Mosquera Córdoba por el asesinato de un taxista en el norte del Valle de Aburrá. Los hechos ocurrieron en enero, cuando el pasajero se negó a pagar la carrera y atacó al conductor con un arma cortopunzante, causándole la muerte. Tras el hecho, intentó huir lanzándose al río Medellín, pero fue capturado por la Policía Nacional.

Condenaron al hombre que asesinó a un taxista por no pagar la carrera y pretendía huir por el río Medellín

Un juez de conocimiento condenó a 18 años de prisión a Maximino Mosquera, luego de avalar el preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía General de la Nación y su defensa, por su responsabilidad en el asesinato de un taxista en el norte del Valle de Aburrá.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Medellín, los hechos ocurrieron el 20 de enero, cuando el hoy condenado tomó un taxi en el barrio Niquía, en el municipio de Bello, con destino hacia Girardota.

El crimen durante el recorrido

Según el material probatorio recopilado por las autoridades, al llegar al destino pactado el pasajero se negó a cancelar el valor del servicio de transporte. En medio de la discusión, atacó al conductor con un arma cortopunzante, causándole una herida en el pecho.

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El taxista fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde falleció horas después debido a la gravedad de la lesión.

Huida y captura

Las labores de policía judicial también permitieron establecer que, tras cometer el ataque, el agresor, de 36 años, intentó escapar lanzándose a las aguas del río Medellín. Sin embargo, minutos más tarde fue capturado por unidades de la Policía Nacional cuando salía del afluente.

El condenado fue hallado responsable del delito de homicidio agravado, por lo que deberá cumplir la pena de 18 años de prisión en el establecimiento carcelario que designe el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). La decisión judicial quedó en firme.