El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -Icfes brinda una serie de recomendaciones a los asistentes de las pruebas Saber 11 Calendario A, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, que se realizarán el sábado 4 y domingo 5 de septiembre en 511 municipios en todo el territorio nacional.

Los exámenes se aplicarán en dos jornadas, sábado o domingo, cada una con sesiones de mañana y tarde.

Indicaciones para la presentación de pruebas Icfes :

Los sitios de aplicación se organizan manteniendo el distanciamiento social establecido en el Protocolo de Bioseguridad, que es de un metro distancia entre persona y persona.

Los sitios cuentan con lavamanos, dispensadores de jabón líquido y toallas desechables para el correcto lavado de manos, así como dispensadores de alcohol en lugares de acceso fácil y de tránsito permanente por parte de los examinadores y examinados.

El uso de tapabocas es obligatorio. Este debe cubrir nariz y boca durante todo el tiempo que las personas permanezcan en el sitio de la prueba Icfes.

El material del examen se entrega completamente sellado y desinfectado. Una vez sea destapado, únicamente podrá ser manipulado por el examinado, quien al terminar la prueba debe entregar el cuadernillo y la hoja de respuestas en el mismo empaque que los recibió.

Todos los citados deben llevar el documento de identidad, sea cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o contraseña con foto y huella dactilar, pasaporte vigente o licencia de conducción nacional. Quien no tenga consigo una identificación válida, no podrá realizar el examen. Si por alguna razón no se tiene uno de estos, el citado debe llevar el denuncio de pérdida que expiden las autoridades competentes.

Para la población venezolana, quienes se inscribieron con PEP se pueden identificar el día de la Icfes con el PEP y con el Documento Nacional de Identidad venezolano.

Los inscritos con NES, si al momento del examen no cuentan con algunos de los documentos antes relacionados, podrán identificarse e ingresar al sitio de aplicación presentando un documento con foto, ya sea carné estudiantil de la IE que lo inscribió, el DNI o cualquier otro emitido por autoridad pública colombiana. Para el examen Validantes, los nacionales venezolanos que no posean un documento válido de identidad podrán identificarse con el documento de identidad venezolano.

Es necesario tener a la mano lápiz con mina No.2, borrador de nata y tajalápiz, los cuales no podrán intercambiarse, ni prestarse a otros examinandos.

Está prohibido el uso de teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico durante las pruebas, esto puedo acarrear la anulación del examen. Es importante estar atentos en todo momento a las diferentes indicaciones que entregan los jefes de salón.

Consulte permanentemente y descargue con anterioridad la citación y ubique el sitio del examen para evitar contratiempos. Se recomienda calcular muy bien el tiempo del traslado desde la casa hasta el lugar donde se presentará la prueba. ¿No ha consultado su citación?

Los citados deben asistir a las dos sesiones de la prueba Icfes, en la mañana y en la tarde. La jornada va desde las 6:45 de la mañana y hasta después de las 5:00 de la tarde, aproximadamente. Es clave revisar la citación para tener clara la hora exacta en la que se está citado.

