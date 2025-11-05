Revés para Nicolás Petro: juez admite pruebas clave que su defensa quería tumbar

Resumen: Juez admitió pruebas clave contra Nicolás Petro en juicio por lavado de activos. Defensa intentó tumbarlas sin éxito. Información de celular de Day Vásquez fue avalada.

El juez Hugo Carbonó Ariza decidió este miércoles 5 de noviembre admitir una serie de pruebas cruciales solicitadas por la Fiscalía General de la Nación en el proceso penal contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro.

Las pruebas fueron avaladas durante la audiencia preparatoria del juicio oral que se adelanta contra el exdiputado por el Atlántico por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.

La decisión judicial representa un golpe significativo para la defensa de Nicolás Petro, quien había solicitado reiteradamente que varios elementos probatorios fueran excluidos del proceso al considerar que habían sido obtenidos de forma irregular y vulnerando garantías fundamentales. Sin embargo, el despacho concluyó que no existieron irregularidades en la recolección del material y que los derechos del procesado fueron respetados en todo momento.

Entre las pruebas más relevantes que fueron admitidas se encuentra el DVD que contiene toda la información extraída del teléfono celular iPhone 13 Pro Max de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro. Este material resulta fundamental para la acusación, ya que incluye conversaciones, audios y fotografías que evidenciarían encuentros y transferencias de dinero entre el exdiputado y figuras controvertidas como el exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como ‘El Hombre Marlboro’, y el empresario cartagenero Gabriel Hilsaca.

Lea también: ‘No acepto cargos’: Juan Carlos rechazó cargos por el asesinato de estudiante de Los Andes

Adicionalmente, el juez avaló las declaraciones rendidas por Gabriel Hilsaca, hijo del conocido empresario ‘El Turco Hilsaca’, ante la Procuraduría General de la Nación durante la investigación disciplinaria adelantada en 2023. La defensa de Petro Burgos había objetado este testimonio alegando que no fueron notificados como parte del proceso ni estuvieron presentes durante su recepción.

Sin embargo, el magistrado explicó que «no se evidencia vulneración al derecho a la defensa ni al debido proceso, ya que la práctica de la declaración jurada del señor Gabriel Elías Hilsaca se ajustó a los parámetros legales, a la fase de investigación y no requería la notificación previa a la defensa en ese punto que se critica».

El juez enfatizó que estos testimonios fueron recolectados de manera anticipada a la imputación de cargos contra Petro Burgos, que se realizó en junio de 2023, por lo que correspondían a actos de investigación legítimos.

Además, el despacho admitió los testimonios de Day Vásquez y Máximo Noriega, relacionados con contratos suscritos con entidades públicas, quienes también podrán ser citados a declarar durante el juicio oral para garantizar el derecho de contradicción de la defensa.

Con estas decisiones, el proceso judicial contra el hijo del mandatario colombiano avanza hacia la fase de juicio oral, donde la Fiscalía buscará demostrar la responsabilidad del exdiputado en los delitos que se le imputan.

Más noticias de Colombia