Resumen: Juan Carlos rechazó los cargos por el homicidio de Jaime Esteban, estudiante asesinado tras fiesta de Halloween. Fiscalía pide hasta 50 años de prisión.

‘No acepto cargos’: Juan Carlos rechazó cargos por el asesinato de estudiante de Los Andes

Juan Carlos, el único capturado hasta el momento por el homicidio de Jaime Esteban, rechazó este miércoles 5 de noviembre los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación durante la audiencia realizada en horas de la mañana.

El joven de 27 años, egresado de la Universidad de los Andes, se negó a aceptar su responsabilidad en la muerte del estudiante de 20 años, quien falleció tras recibir una brutal golpiza en la madrugada del pasado 31 de octubre en Bogotá.

Durante la diligencia judicial, el ente acusador le atribuyó al procesado el delito de homicidio con circunstancias de agravación en calidad de coautor, solicitando una condena entre 40 y 50 años de prisión.

Sin embargo, cuando el juez con función de control de garantías le preguntó si comprendía los hechos y si se allanaba a los cargos, Juan Carlos respondió tajantemente: «No acepto cargos».

El crimen ocurrió cuando Jaime Esteban salía del establecimiento ‘Before Club’, ubicado en la localidad de Chapinero, donde había asistido a una celebración de Halloween. Según el material probatorio presentado por la Fiscalía, que incluye videos de cámaras de seguridad, el estudiante fue atacado sin motivo aparente por dos hombres, uno de ellos identificado como Juan Carlos, quien llevaba el rostro pintado de rojo y negro y no portaba camisa.

Lea también: Cristhian Samir Ramírez desapareció en el municipio de Copacabana

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Las imágenes muestran cómo el capturado propinó un puñetazo en la espalda de la víctima, derribándolo al suelo. Una vez en el piso, le propinó varias patadas en la cara.

El segundo agresor, identificado como Ricardo González, logró darse a la fuga y actualmente es buscado por las autoridades.

Por solicitud de las partes involucradas, la audiencia fue suspendida y se reanudará este próximo jueves 6 de noviembre, momento en el cual se llevará a cabo la audiencia de medida de aseguramiento. Allí se definirá si Juan Carlos deberá permanecer en prisión mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Más noticias de Colombia