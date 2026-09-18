¡Talento en las aulas! Nueve proyectos escolares fueron reconocidos en Bello

Resumen: En Bello fueron presentadas 40 experiencias pedagógicas durante Experiencias con Sentido 2026 y nueve proyectos recibieron reconocimiento por sus propuestas desarrolladas desde las instituciones educativas.

Las instituciones educativas de Bello fueron escenario de una jornada dedicada a la creatividad, la investigación y el aprendizaje con Experiencias con Sentido 2026, una iniciativa de la Secretaría de Educación del municipio que busca visibilizar los proyectos desarrollados por estudiantes y docentes.

Durante las actividades realizadas el 16 y 17 de septiembre, fueron presentadas 40 experiencias pedagógicas, con la participación de 173 estudiantes y 53 docentes.

Las propuestas surgieron de preguntas planteadas en las aulas, necesidades identificadas en los entornos escolares y del interés de los estudiantes por investigar y desarrollar nuevas ideas.

El encuentro también permitió que los participantes compartieran sus iniciativas, conocieran otros proyectos y pusieran en común los aprendizajes obtenidos durante sus procesos académicos. En cada experiencia tuvo un papel importante el acompañamiento de los docentes, quienes orientaron a los estudiantes durante la construcción y desarrollo de sus propuestas.

Los proyectos reconocidos

En la categoría de escuelas, el primer lugar fue para “Eco aromas”, de la Institución Educativa Tomás Cadavid. El segundo puesto lo obtuvo “Todas las voces cuentan”, de la Institución Educativa Santa Catalina, mientras que “Ser Navarra”, de la Institución Educativa Navarra, ocupó el tercer lugar.

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En secundaria, el primer puesto fue para “Eco-Huerta Raqueliana”, de la Institución Educativa Raquel Jaramillo. El segundo reconocimiento correspondió a “Mercando Aprendo”, de la Institución Educativa Concejo de Bello, y el tercer lugar fue para “ABP y TIC para transformar la educación artística”, de la Institución Educativa Gilberto Echeverry Mejía.

Por su parte, en la categoría de media, “Código con Propósito: desarrollando ideas para transformar”, de la Institución Educativa Sagrado Corazón, obtuvo el primer puesto. “La conquista de espacios para la ciencia”, de la Institución Educativa Federico Sierra, quedó en segundo lugar, y “Playa Rica Territorio STEM+”, de la Institución Educativa Playa Rica, recibió el tercer reconocimiento.

Con Experiencias con Sentido 2026, la Secretaría de Educación de Bello busca fortalecer espacios para compartir y reconocer las iniciativas que nacen en las instituciones educativas y que, desde las aulas, pueden convertirse en proyectos con impacto en sus comunidades.

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