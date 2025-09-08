¡Medellín se puso verde! Más de mil postulaciones para proyectos ambientales

Resumen: Medellín fortalece su cultura ambiental con Presupuesto Participativo: más de 1.900 postulaciones para 1.347 cupos en proyectos comunitarios.
La cultura ambiental en Medellín sigue ganando fuerza gracias a los recursos del Presupuesto Participativo, un programa que conecta a las comunidades con la gestión de su propio territorio.
Este año, la Alcaldía recibió 1.978 postulaciones para acceder a 1.347 cupos en iniciativas y procesos de educación ambiental, lo que refleja un aumento del 46,8% frente a la oferta habilitada.
La Alcaldía destacó que este interés ciudadano en los proyectos ambientales muestra el compromiso por generar soluciones sostenibles a los problemas desde lo comunitario.
En este proceso participaron colectivos, organizaciones, Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras Locales y líderes barriales que buscan impactar de manera directa la vida en los territorios.
Entre las estrategias más solicitadas están el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de procesos y organizaciones ambientales, la estrategia Hogares Sostenibles, la recuperación de espacios críticos con limpieza comunitaria, además de proyectos ciudadanos de educación ambiental, diplomados y semilleros.
Con las iniciativas seleccionadas, se espera beneficiar a más de 40.000 personas en comunas y corregimientos como Popular, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, Doce de Octubre, Villa Hermosa, Buenos Aires, La Candelaria, San Javier, San Cristóbal, Altavista, San Antonio de Prado y Santa Elena.
Los proyectos que recibirán apoyo oficial serán anunciados el próximo 12 de septiembre.
