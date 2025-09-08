¡La Liga BetPlay arde! Junior se tambalea, el DIM acecha y el América está al borde de la eliminación

Este domingo, 7 de septiembre, terminó la fecha 10 de la Liga BetPlay, la correspondiente a la jornada de clásicos regionales.

La tabla de posiciones se movió, menos en la punta, pese a la derrota del líder, Junior de Barranquilla.

El cuadro tiburón es primero con 20 puntos, aunque en la jornada, recibió un mazazo a manos de Unión Magdalena que lo derrotó 3-1.

El DIM, que fue protagonista del mejor clásico regional, es segundo tras su empate, también con 20 puntos, pero con menor diferencia de goles que Junior.

La tercera casilla es para Fortaleza, el equipo bogotano que sorprende con 18 puntos en la parte alta de la tabla de posiciones.

Atlético Nacional, el otro gran protagonista de la jornada, es cuarto con 17 puntos, a tres de los líderes de la Liga BetPlay.

La quinta casilla la ocupa Deportes Tolima que junto al sexto que es Llaneros de Villavicencio, tienen 17 puntos, los mismos del verde paisa.

La séptima casilla es para Atlético Bucaramanga y cierra el aclamado grupo de los 8, Independiente Santa Fe con 13 puntos.

Pereira es noveno con 12, Alianza décimo con 12, Envigado puesto 11 con 11 puntos, Deportivo Cali puesto 12 con 11 puntos y Unión Magdalena puesto 13 con 11 puntos.

En la casilla 14 está Boyacá Chicó con 10, La Equidad 15 con 10 puntos, Pasto es 16 con 9, Once Caldas 17 con 9, Millonarios casilla 18 con 8 y Águilas Doradas 19 con 8 puntos.

Finalmente la tabla la cierra América de Cali que con 6 puntos, a falta de 30 por disputar, está prácticamente eliminado de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025.

