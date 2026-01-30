¡Ármese de paciencia! Migración Colombia anuncia protestas indefinidas por incumplimientos del Gobierno

Resumen: Empleados de Migración Colombia inician protestas indefinidas por incumplimientos salariales. Se recomiendan filas con mayor antelación en aeropuertos por demoras.

La Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (Osemco) se declaró oficialmente en conflicto laboral, anunciando una serie de protestas indefinidas que amenazan con paralizar los controles de entrada y salida en los principales aeropuertos.

Según el gremio, el Gobierno Nacional ha incumplido sistemáticamente los acuerdos pactados en diciembre de 2024, lo que ha llevado a los trabajadores a retomar las acciones de hecho para exigir garantías básicas.

La raíz de este conflicto se remonta a un documento firmado el 5 de diciembre del año pasado, donde el Estado se comprometía a realizar un estudio de rediseño institucional y una nivelación salarial para los funcionarios.

Los empleados denuncian que, a pesar de que la implementación de estas mejoras debía arrancar en enero de 2026, a la fecha no existe ni siquiera un avance inicial.

Ante la magnitud del conflicto, el sindicato recomendó a los ciudadanos y turistas que tengan vuelos internacionales programados llegar a los aeropuertos con una antelación mucho mayor a la habitual.

Las demoras en los filtros migratorios de ciudades como Bogotá, Medellín y Cartagena podrían intensificarse en las próximas horas, afectando los tiempos de conexión y el flujo de pasajeros. Los trabajadores aseguran que no darán su brazo a torcer hasta que se vea un compromiso real con la reingeniería de la entidad y el ajuste de sus sueldos.

Por ahora, el Ministerio del Interior y la dirección de Migración Colombia no han emitido un pronunciamiento oficial que calme las aguas. Mientras tanto, el conflicto sigue escalando en las terminales aéreas, donde los operarios realizan asambleas permanentes.

