Resumen: Autoridades identificaron a las víctimas de las masacres en Tarso y Andes. Entre los fallecidos hay una líder comunal. Se investigan ajustes de cuentas del Clan del Golfo.

Identificaron a las víctimas de las masacres en Tarso y Andes: entre los muertos hay una líder social

Las autoridades han revelado finalmente las identidades de las cinco personas asesinadas en los últimos días en las poblaciones de Tarso y Andes. Estos hechos, que han generado consternación en el Suroeste antioqueño, estarían ligados a una cruenta disputa territorial y presuntos ajustes de cuentas derivados de actividades ilícitas.

El caso más grave se registró en Tarso, donde un triple homicidio segó la vida de tres personas en la vereda El Cedrón.

Las víctimas de la masacre en Tarso fueron identificadas como Elizabeth Zapata, de 35 años, quien se desempeñaba como presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de su vereda; su esposo, Alonso, y Edinsson, de 27 años.

La principal hipótesis de la policial apunta a que este homicidio múltiple es resultado de los choques entre la subestructura “Edwin Román Velásquez Valle” del Clan del Golfo y el grupo delincuencial “Los Pachecos”, quienes se disputan el control de las rutas de microtráfico en la zona.

Por otro lado, en el municipio de Andes, la tragedia alcanzó un nivel de sevicia escalofriante. Dos hombres fueron atacados a tiros mientras asistían al velorio del padre de uno de ellos en el corregimiento Santa Rita, sector Zamora.

Los fallecidos fueron identificados como Hermis de Jesús, de 19 años, alias “Berny”, y Sebastián, de 25 años, conocido como “El Panadero”.

Según las investigaciones, este doble homicidio habría sido una represalia del Clan del Golfo, debido a que las víctimas presuntamente habrían malversado dineros producto de la venta de estupefacientes.

La Gobernación de Antioquia y la Policía Nacional han reforzado las labores de investigación para dar con los responsables materiales de cada homicidio.

