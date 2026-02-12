Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El UNDMO intervino las protestas de recicladores en la calle 26 de Bogotá. El gremio denuncia que el Ministerio de Vivienda rompió los diálogos de formalización.

Protesta de recicladores en Bogotá: intervención del UNDMO y caos en la calle 26

Lo que comenzó como un plantón pacífico en la madrugada de este jueves 12 de febrero, terminó en una jornada de caos y confrontación en las principales vías de la capital.

El gremio de recicladores, que se encontraba apostado frente al Ministerio de Vivienda desde las 2:00 a.m., decidió trasladar su protesta a la Avenida El Dorado (Calle 26) luego de que el Gobierno Nacional se levantara de la mesa de concertación de manera inesperada.

La situación escaló cerca de las 10:00 a.m., cuando unidades del UNDMO intervinieron a la altura de la carrera 50 para despejar el corredor vial que permanecía bloqueado.

Magda Molina, líder del grupo de recicladores, denunció que la crisis se desató por el desconocimiento de los acuerdos alcanzados durante los últimos tres años.

Según los manifestantes, la nueva viceministra de Aguas ha ignorado los avances del Decreto 670 de 2025 del programa “Basura Cero” y las modificaciones que buscan formalizar su oficio.

La movilización, que ocupó durante varias horas los tres carriles mixtos de la calle 26, generó un colapso total en la movilidad del occidente bogotano. Aunque la Secretaría de Gobierno intentó mediar, la falta de una respuesta oficial por parte del Ministerio de Vivienda llevó a que las autoridades de seguridad ordenaran el retiro de la marcha mediante el uso de la fuerza.

Por ahora, el gremio de recicladores se mantiene en asamblea permanente, advirtiendo que, si no se restablece la mesa técnica, las jornadas de protesta podrían intensificarse en los próximos días.

