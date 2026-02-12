Colombia enfrentará a Países Bajos como visitante en septiembre por un cupo a los Qualifiers del Grupo Mundial de 2027. Foto: cortesía Federación Colombiana de Tenis

Resumen: Tras el sorteo realizado en Londres, el Equipo Colombia de Copa Davis, capitaneado por Alejandro Falla, deberá enfrentarse como visitante a Países Bajos el próximo mes de septiembre por un cupo a los Qualifiers del Grupo Mundial 2027. El conjunto nacional llega a esta instancia tras vencer a Marruecos en Casablanca, y ahora enfrentará un desafío de alta exigencia ante un rival que cuenta con tres jugadores en el Top-100 del ranking ATP. La serie se definirá al mejor de cinco partidos bajo el formato tradicional de dos días de competencia, donde una victoria permitiría a Colombia iniciar la próxima temporada con la posibilidad de luchar por el título del torneo, mientras que una derrota lo obligaría a disputar los Play-offs para mantener su categoría.

Colombia buscará ante Países Bajos su cupo a los Qualifiers del Grupo Mundial 2027

El Equipo Colombia de Copa Davis, bajo la dirección técnica del capitán Alejandro Falla, ya conoce su próximo desafío en el camino hacia la élite del tenis mundial.

Tras el sorteo oficial realizado este jueves 12 de febrero en Londres, se confirmó que el conjunto nacional deberá enfrentarse en condición de visitante a Países Bajos durante el mes de septiembre.

Este encuentro es crucial para las aspiraciones del país, ya que estará en juego un cupo directo a los Qualifiers del Grupo Mundial de 2027.

Para llegar a esta instancia eliminatoria del Grupo Mundial I, la delegación colombiana viene de sellar una importante victoria por 3-1 frente a Marruecos en la fase de Play-offs.

En aquella confrontación, disputada en la ciudad de Casablanca, el jugador Nicolás Mejía fue la gran figura al asegurar dos de los puntos fundamentales para el triunfo cafetero. Con este resultado, Colombia reafirmó su competitividad y se ganó el derecho de pelear por un lugar en la máxima categoría del torneo para la próxima temporada.

El compromiso ante los neerlandeses marcará la tercera ocasión consecutiva en la que el equipo nacional deba jugar fuera de casa, siguiendo la línea de sus anteriores visitas a Eslovaquia y Marruecos.

Colombia buscará ante Países Bajos su cupo a los Qualifiers del Grupo Mundial 2027

Al respecto, Alejandro Falla reconoció la complejidad del reto, señalando que Países Bajos cuenta actualmente con tres jugadores dentro del Top-100 del ranking ATP.

El capitán enfatizó que el tiempo restante hasta septiembre será vital para que los tenistas colombianos mejoren su clasificación y lleguen en óptimas condiciones físicas y mentales para adaptarse a las exigencias que imponga el equipo local.

En cuanto al formato de la serie, el enfrentamiento se definirá al mejor de cinco partidos distribuidos en dos jornadas de competencia.

El primer día de acción constará de dos duelos individuales, mientras que el segundo día se abrirá con el partido de dobles, seguido por los dos individuales cruzados.

Cada uno de estos encuentros se jugará al mejor de tres sets e incluirá el sistema de tie-break en caso de ser necesario, asegurando una disputa intensa por cada punto.

Las implicaciones de esta fase son determinantes para el futuro inmediato de ambas naciones en el certamen.

Los 13 países que resulten ganadores en estas eliminatorias del Grupo Mundial I asegurarán su presencia en los Qualifiers de 2027, manteniendo viva la posibilidad de luchar por el título de la Copa Davis el próximo año. Por el contrario, los equipos que no logren la victoria se verán obligados a disputar los Play-offs del Grupo Mundial I en la siguiente edición.

La serie entre Colombia y Países Bajos se llevará a cabo entre el 18 y el 20 de septiembre de 2026.

Este fin de semana coincidirá con la segunda ronda de los Qualifiers, donde 14 naciones buscarán unirse a Italia, actual campeón defensor y anfitrión, en la gran Final 8 que tendrá lugar en Bolonia del 24 al 29 de noviembre.

Con este panorama, el tenis colombiano se prepara para una de sus citas más exigentes del año con la mirada puesta en el regreso al Grupo Mundial.

Más noticias de Deporte