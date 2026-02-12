Resumen: Manifestaciones de recicladores generan fuerte congestión en la Avenida El Dorado (Calle 26) de Bogotá. Conozca las rutas alternas y los motivos de la protesta.

Protestas de recicladores en la Avenida El Dorado generan bloqueos en Bogotá

La movilidad en el occidente de la capital colombiana se encuentra seriamente comprometida durante la mañana de este jueves 12 de febrero. Un monumental trancón se registra a la altura de la carrera 40, debido a una nutrida movilización de recicladores que se desplaza por la calzada en sentido Oriente – Occidente.

Los manifestantes, que avanzan de manera lenta pero constante, han generado un embotellamiento que afecta a miles de ciudadanos que intentan conectar con el Aeropuerto El Dorado y otros puntos estratégicos de la ciudad.

El motivo de este trancón radica en la inconformidad del gremio de recicladores frente a las políticas nacionales de servicios públicos. Los líderes de la protesta han manifestado que su objetivo es presionar al Gobierno Nacional para ser incluidos formalmente en las mesas de concertación donde se fijan las tarifas de aseo en el país.

Según los voceros, su labor es fundamental para la sostenibilidad ambiental y no están siendo remunerados de manera justa ni tenidos en cuenta en las decisiones que impactan directamente su sustento diario.

Ante la afectación vial que ya llega a la carrera 43, las autoridades de tránsito han desplegado un operativo para intentar mitigar el impacto.

El sistema TransMilenio informó que sus rutas zonales han tenido que implementar desvíos de emergencia, lo que ha incrementado los tiempos de espera para los usuarios.

Para evitar quedar atrapado en la congestión, se recomienda a los conductores tomar vías alternas como la Avenida La Esperanza, la Avenida Américas, la Calle 13 o la Calle 53, mientras la fuerza pública monitorea el avance de la marcha.

#GestiónDelTráfico [08:33 a.m.] #MovilidadAhora | Manifestantes avanzan por la Av. El Dorado (Calle 26) con carrera 43, en sentido Oriente – Occidente, generando afectación vial en la calzada. Rutas alternas: Av. Esperanza, Av. Américas, Calle 13 y Calle 53. https://t.co/OT4j7eMP19 pic.twitter.com/V2Lnz0d60y — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 12, 2026

