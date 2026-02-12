Resumen: El joven, no logró sobrevivir a las múltiples lesiones causadas con machete y cuchillo, cuando era víctima de un intento de atraco al cual opuso resistencia

¡A puñal y machete! Adolescente asesinado por presuntamente no dejarse atracar por otros menores

Minuto30.com .- Lo que comenzó como un violento intento de robo en las afueras de una institución educativa en el centro de Medellín, ha terminado en una tragedia que enluta a la ciudad. El adolescente que fue brutalmente atacado con armas blancas en la tarde de ayer, falleció debido a la gravedad de las heridas tras haber sido trasladado a una clínica del centro de Medellín.

El joven, no logró sobrevivir a las múltiples lesiones causadas con machete y cuchillo, propinadas por otros menores de edad que intentaron despojarlo de sus pertenencias.

Crónica de un desenlace fatal

Los hechos ocurrieron en la Carrera 40 con Calle 50B, justo frente a una Institución Educativa. Según testigos presenciales, la víctima fue abordada por un grupo de adolescentes que, en una demostración de extrema violencia e intolerancia, lo rodearon armados.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Pese a que el joven intentó defenderse para evitar el hurto, fue atacado de manera indiscriminada. Un hombre que pasaba por el lugar lo auxilió en su vehículo y lo llevó al centro asistencial done lamentablemente se produjo el deceso del adolescente.