¡A puñal y machete! Adolescente asesinado por presuntamente no dejarse atracar por otros menores

Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
    Publicado por: SoloDuque

    Hallan cadáver envuelto en bolsas en parque infantil de Bosa, Bogotá
    Foto: Archivo
    Minuto30.com .- Lo que comenzó como un violento intento de robo en las afueras de una institución educativa en el centro de Medellín, ha terminado en una tragedia que enluta a la ciudad. El adolescente que fue brutalmente atacado con armas blancas en la tarde de ayer, falleció debido a la gravedad de las heridas tras haber sido trasladado a una clínica del centro de Medellín.

    El joven, no logró sobrevivir a las múltiples lesiones causadas con machete y cuchillo, propinadas por otros menores de edad que intentaron despojarlo de sus pertenencias.

    Crónica de un desenlace fatal

    Los hechos ocurrieron en la Carrera 40 con Calle 50B, justo frente a una Institución Educativa. Según testigos presenciales, la víctima fue abordada por un grupo de adolescentes que, en una demostración de extrema violencia e intolerancia, lo rodearon armados.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Pese a que el joven intentó defenderse para evitar el hurto, fue atacado de manera indiscriminada. Un hombre que pasaba por el lugar lo auxilió en su vehículo y lo llevó al centro asistencial done lamentablemente se produjo el deceso del adolescente.

