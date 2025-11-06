Moteros bloquean la Av. NQS con Primero de Mayo: TransMilenio reporta desvíos

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Protesta Moteros NQS con Primero de Mayo: Motociclistas inician desplazamiento Sur - Norte, generando gran congestión y desvíos en rutas de TransMilenio en Bogotá.

Una jornada de fuerte congestión vehicular se vive en la mañana de este jueves 6 de noviembre en el sur de Bogotá debido a una protesta de motociclistas.

La manifestación se concentra en la Avenida NQS a la altura de la Avenida Primero de Mayo, donde los moteros se mueven en sentido Sur – Norte, afectando gravemente la movilidad vehicular en toda la zona. Al momento, las causas específicas de la protesta son desconocidas.

La movilización ha impactado directamente el servicio de transporte público. TransMilenio informó que la manifestación de motociclistas sobre la Av. NQS con Av. Primero de Mayo ha obligado a implementar desvíos operacionales.

Las rutas alimentadoras que se han visto forzadas a modificar su recorrido son: 9-2 Metrovivienda y 9-5 Av. Tintal.

Las autoridades de tránsito hacen un llamado a los ciudadanos a tomar vías alternas, armarse de paciencia y seguir las indicaciones del personal para evitar mayores contratiempos en sus desplazamientos hacia el norte de la ciudad.

