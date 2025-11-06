MinTrabajo convocaría a huelga general por tras hundimiento de la consulta popular
MinTrabajo en la mira de la Procuraduría por publicaciones Políticas en redes sociales

Resumen: Con la apertura de la indagación el órgano de control busca determinar la ocurrencia de la conducta y definir si el disciplinable actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino Páez, por las presuntas irregularidades en que pudo incurrir con algunas publicaciones hechas en redes sociales.​

La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que, al parecer, en la cuenta de X de quien se desempeña como titular de la cartera, se identificaron contenidos con comentarios descalificadores a propósito de la reunión de dos expresidentes, con lo que se pudo materializar una posible falta disciplinaria.

Con la apertura de la indagación el órgano de control busca determinar la ocurrencia de la conducta y definir si el disciplinable actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, para lo que decretó la práctica de varias pruebas.

