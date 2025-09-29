Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Caos en Bogotá: protesta estudiantil paraliza la Séptima y pone en jaque a TransMilenio

Una nueva protesta en el norte de Bogotá generó este lunes 29 de septiembre complicaciones de movilidad y alteraciones en la operación de TransMilenio.

De acuerdo con el reporte oficial de la empresa, la manifestación inició hacia el mediodía frente a la sede principal de la Universidad Pedagógica, ubicada en la calle 72 con carrera 11, y posteriormente avanzó hacia la carrera Séptima en dirección norte.

La situación impactó de manera directa a los vehículos particulares y a los buses troncales y duales que transitan por el sector.

Hacia las 2:35 de la tarde, los manifestantes se desplazaban por la Autopista Norte con calle 82 en sentido sur–norte, lo que obligó a la implementación de desvíos y cierres viales.

TransMilenio informó que la ruta dual MC84 tomó la calle 85 hacia el oriente, descendiendo por la Séptima hasta la calle 76 para retomar al occidente. Entre tanto, la ruta D81 fue desviada hacia la carrera Séptima con calle 60 y, desde allí, conectó con la Avenida Caracas hacia el norte.

Las autoridades de tránsito recomendaron como ruta alterna la NQS, mientras agentes del Grupo Guía y personal civil trabajaban para regular el tráfico en las zonas más críticas.

Los bloqueos ocasionaron largas filas de vehículos, retrasos en los tiempos de recorrido y la suspensión momentánea del servicio en algunos puntos estratégicos del sistema.

[02:35 p.m.] #MovilidadAhora | Manifestantes avanzan por la Autopista Norte con calle 82, en sentido Sur – Norte, generando afectación vial de la calzada. Ruta alterna: NQS. Grupo Guía y Agentes Civiles regulan el tráfico en la zona. https://t.co/YYShT6wtiX pic.twitter.com/tBVLjM2R2i — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 29, 2025

