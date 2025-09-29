¡Cerca del podio! David Alonso brilla en el Gran Premio de Japón de Moto2

El piloto colombiano David Alonso firmó una destacada actuación este domingo 28 de septiembre al finalizar en la cuarta posición del Gran Premio de Japón de Moto2, disputado en el Circuito de Motegi.

Alonso estuvo a solo 42 milésimas de segundo de arrebatarle el tercer lugar al brasileño Diogo Moreira en la última vuelta.

Con este resultado, Alonso se afianza en el campeonato, ocupando la casilla 11 de la temporada con un acumulado de 97 puntos.

La exigente jornada del sábado comenzó con Alonso en la posición 23 de la general en la primera práctica libre, con un tiempo de 01:49.532. Sin embargo, sus sensaciones cambiaron radicalmente.

El colombiano lideró la ‘Q1’ en Motegi con un registro de 01:48.395, lo que le impulsó a una histórica ‘Qualy 2’.

En esta sesión, Alonso realizó una gran vuelta en los primeros minutos para liderar parcialmente.

Aunque el desgaste de los neumáticos le impidió mejorar su tiempo al final, el registro de 1:48.129 lo ubicó en la tercera posición de salida para la carrera principal del domingo.

Esta fue la primera ocasión en que Alonso terminó entre los tres mejores de una ‘Q2’.

El domingo, partiendo desde la primera línea, Alonso mantuvo su posición en el grupo delantero.

Pese a perder algunas posiciones en los giros iniciales, el piloto colombiano conservó un excelente ritmo que lo mantuvo cerca del podio hasta el final.

Su esfuerzo casi le da la recompensa en la última vuelta, quedando a escasas 42 milésimas del podio.

Tras la carrera, Alonso destacó su satisfacción: “Estoy contento con la carrera porque por primera vez hice una buena salida y llegué a la primera curva sin perder posiciones”.

Adicionalmente, agregó que me centré en hacer una carrera que mentalmente fuera buena. Traté de no perder el grupo de delante… pude recuperar y no alejarme para pelear por el podio hasta el final.»

El colombiano reconoció el límite de su máquina: «Hoy no era el día, quería llegar lo más cerca posible del podio, pero si hubiera apretado un poco más me habría caído porque estaba al límite”.

Alonso ocupa el puesto 11 de la general de Moto2 con 97 unidades. La categoría es liderada por el español Manuel González (238 puntos), seguido por Moreira (204) y Arón Canet (189).

La próxima parada de la categoría será el Gran Premio de Indonesia, que se disputará en el circuito de Mandalika del viernes 3 al domingo 5 de octubre.

La carrera está pactada a 22 vueltas y se correrá el domingo a las 12:15 am, hora colombiana.

