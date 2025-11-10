¡Protección del Cerro Pan de Azúcar! Autoridades demolieron 10 edificaciones ilegales en zona protegida de Medellín

Resumen: El Distrito de Medellín demolió diez construcciones ilegales levantadas en el Cerro Pan de Azúcar, un área protegida por su valor ambiental y cultural. Las edificaciones, hechas con materiales precarios, ocupaban 505 metros cuadrados del territorio. Las autoridades anunciaron sanciones, patrullajes permanentes y una sembratón comunitaria para restaurar la zona y prevenir nuevas invasiones.

El Distrito de Medellín adelantó una nueva intervención en el Cerro Tutelar Pan de Azúcar, donde fueron demolidas 10 edificaciones levantadas sin permiso en un territorio protegido por su valor ambiental y cultural. Las estructuras, algunas empleadas como viviendas y otras como galpones, estaban construidas con materiales precarios como madera, plástico tipo polisombra, láminas de zinc y cemento.

El operativo fue liderado por la Secretaría de Gestión y Control Territorial, a través del componente Construye Bien, en cumplimiento de órdenes de policía emitidas por la Corregiduría de Santa Elena, con apoyo de la fuerza pública.

El objetivo es detener la expansión de asentamientos irregulares sobre los cerros tutelares de Medellín, áreas catalogadas como suelo forestal protector y zona arqueológica.

“En esta intervención logramos recuperar 505 metros cuadrados del Cerro Pan de Azúcar, un sector que venía siendo afectado por construcciones sin autorización y que hoy vuelve a su vocación natural”, explicó el subsecretario de Control Urbanístico, Carlos Trujillo Vergara. Agregó que estas acciones no solo restauran el orden urbano, sino que también previenen daños ambientales como pérdida de cobertura vegetal y riesgo de deslizamientos.

El funcionario destacó que desde 2021 se ha identificado un incremento en las construcciones ilegales gracias al uso de imágenes satelitales y tecnología de monitoreo, con herramientas como el software de Planet Labs, que permite detectar variaciones en el uso del suelo y edificaciones nuevas casi en tiempo real.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, enfatizó que “la seguridad también se construye desde el respeto por el territorio y la autoridad institucional. Estas acciones muestran que Medellín no permitirá la ocupación irregular ni la afectación de sus cerros tutelares. La presencia articulada del Distrito, la Policía y el Ejército garantiza que cada metro recuperado se traduzca en orden, legalidad y confianza ciudadana”.

Tras la intervención, el Distrito anunció que se realizará una sembratón comunitaria para restaurar la cobertura vegetal afectada y fortalecer la conciencia ambiental en la zona. Además, se mantendrán los procesos sancionatorios y los patrullajes permanentes para evitar nuevas ocupaciones ilegales.