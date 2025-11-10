¡Una por educación y otra por transformación social! Bogota y Medellín brillan en el «World’s Best Cities 2026»

Minuto30.com .- Un nuevo informe de la consultora Resonance Consultancy, titulado “World’s Best Cities 2026”, confirmó la creciente relevancia global de América Latina al incluir a siete ciudades de la región en su prestigioso ranking mundial. El estudio fue liderado por Londres por su excelencia en múltiples criterios.

Criterios y Metodología Innovadora

El informe evaluó 100 ciudades basándose en criterios de habitabilidad, atractivo cultural, prosperidad económica y percepción internacional. Para ello, utilizó la métrica Place Power Score, que combina datos estadísticos, contenido generado por usuarios en plataformas como Google, Instagram y TikTok, y encuestas realizadas a más de 21.000 personas en 31 países. Entre los factores analizados destacan la calidad del aire, la infraestructura tecnológica, la conectividad aérea, la oferta cultural y las oportunidades.

El Top Cinco de las mejores ciudades del mundo está encabezado por Londres, seguido por Nueva York, París, Tokio y Madrid. Estas metrópolis destacan globalmente por su infraestructura, sostenibilidad y capacidad de reinventarse.

Colombia brilla con dos ciudades en el ranking

América Latina demostró su resiliencia y transformación con siete ciudades posicionadas. Colombia logró destacarse con dos:

Bogotá se ubica en el puesto 51, con altas calificaciones por su infraestructura y su robusta oferta educativa; mientras que Medellín, en el pueto 76 es reconocida por su notable transformación social y tecnológica.

Otras ciudades de latinoamerica son Ciudad de México (30), Buenos Aires (39), Río de Janeiro (42), Lima (65) y Santiago (75)

El estudio confirma que la cultura, la creatividad y la resiliencia son los motores que impulsan la competitividad de la región, destacando a América Latina como una región urbana en transformación con un futuro prometedor.