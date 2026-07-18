Resumen: La Procuraduría prorrogó la suspensión del Inpec a 10 funcionarios investigados por presuntas irregularidades durante una fiesta en la cárcel La Paz de Itagüí.

Prolongan suspensión a funcionarios del Inpec por polémica fiesta en cárcel de Itagüí

a Procuraduría General de la Nación prorrogó por tres meses la suspensión impuesta a 10 funcionarios del Inpec investigados por las presuntas irregularidades que habrían permitido el ingreso de una agrupación musical y la realización de una fiesta al interior de la cárcel La Paz de Itagüí.

La medida estará vigente hasta octubre de 2026 y se adopta mientras avanzan las actuaciones disciplinarias.

La decisión cobija a cinco dragoneantes, un intendente, tres tenientes y un inspector jefe del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quienes son investigados por hechos ocurridos el pasado 8 de abril.

El caso vuelve a cobrar relevancia en medio de las recientes alertas sobre un presunto plan de fuga de cabecillas delincuenciales y voceros de la paz urbana recluidos en ese centro penitenciario.

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Según la Procuraduría, durante el ingreso de los integrantes del grupo musical al establecimiento se habrían incumplido los protocolos de seguridad establecidos. Además, el proceso disciplinario busca determinar si existió ocultamiento de información y posibles inconsistencias en un informe oficial elaborado tras lo ocurrido.

En su momento, la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla aseguró que los funcionarios investigados presuntamente habrían recibido dinero para omitir los controles.

Carrasquilla indicó que parte de los recursos utilizados para financiar el evento, estimados en cinco millones de pesos, habría sido distribuida entre diferentes gastos y que corresponderá a la Fiscalía establecer si existieron pagos a servidores públicos.

La Procuraduría explicó que decidió mantener la suspensión de los funcionarios del Inpec al considerar que el eventual reintegro de los funcionarios podría facilitar la repetición de las conductas investigadas o afectar el desarrollo de las diligencias disciplinarias.

Por esta razón, el organismo de control concluyó que la medida cautelar debe permanecer vigente mientras continúa la investigación sobre lo sucedido en la cárcel La Paz de Itagüí.

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