Ejército destruye laboratorio para procesar pasta base de coca en Briceño, Antioquia

Resumen: El Ejército destruyó un laboratorio de coca en Briceño y neutralizó más de 280 galones de pasta base en proceso, afectando las finanzas de un grupo armado.

Tropas del Ejército Nacional desmantelaron un laboratorio de coca utilizado para el procesamiento de pasta base en la vereda La Palestina, zona rural del municipio de Briceño, en Antioquia.

Durante la operación fue destruida la infraestructura ilegal y neutralizados más de 280 galones de coca en proceso, además de insumos sólidos y elementos empleados para la fabricación de estupefacientes.

De acuerdo con información de inteligencia militar, el complejo clandestino era controlado por el cabecilla conocido con el alias de “Primo Gay”, quien obtenía importantes ingresos económicos mediante esta actividad ilícita.

Con este operativo, las autoridades aseguran haber afectado el sistema de financiación, la capacidad logística y la estructura de recursos del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura 36.

Lea también: EPM y Procuraduría acuerdan nueva mesa técnica sobre Hidroituango

La intervención fue ejecutada por el Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en desarrollo del Plan de Campaña Ayacucho Plus, estrategia con la que se busca debilitar las economías ilegales y combatir el narcotráfico en diferentes regiones del país.

Este resultado se suma a la ofensiva adelantada por la Cuarta Brigada en el Norte de Antioquia. En lo corrido del año, las tropas han logrado desmantelar al menos nueve laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca en el departamento, incluidos tres que fueron intervenidos recientemente en zonas rurales de Briceño y Yarumal.

Las autoridades señalaron que estas operaciones también han permitido la incautación de cientos de galones de insumos líquidos, decenas de toneladas de hoja de coca y otros precursores químicos, afectando de manera significativa las economías ilícitas de los grupos armados que operan en la región.

Más noticias de Antioquia