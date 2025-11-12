Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    «+Propuestas -peleas»: David Luna propone a los candidatos a la Presidencia pasar una semana sin pelear

    El precandidato David Luna aseguró que es difícil, pero que el país necesita son propuestas, no más división y odio.

    Publicado por: Julian Medina

    David Luna
    David Luna
    «+Propuestas -peleas»: David Luna propone a los candidatos a la Presidencia pasar una semana sin pelear

    Resumen: El precandidato presidencial David Luna propuso a sus contendores una "tregua política" de una semana, invitándolos a comprometerse a debatir y hablar "solo ideas" y a abstenerse de "peleas" o ataques personales para elevar el nivel de la conversación electoral en el país.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El precandidato presidencial David Luna ha lanzado un llamado a la clase política y a sus contendores para establecer una «tregua» en la confrontación electoral. Luna propuso que, al menos por una semana, todos los candidatos se comprometan a sostener un debate público centrado únicamente en ideas, dejando de lado los ataques personales y las «peleas» que polarizan el ambiente político.

    A través de sus redes sociales, el precandidato presentó la iniciativa con un tono conciliador y un mensaje enfocado en la necesidad de madurez en la contienda.

    «Así sea por una semana, comprometámonos con el país a hablar y debatir solo ideas. Los invito a tener una semana 100% libre de peleas. Esta es mi propuesta para los candidatos», declaró Luna.

    Le puede interesar: Murió presunto fletero involucrado en hurto de moto del 4 de noviembre

    La propuesta busca elevar el nivel de la conversación presidencial, centrándola en las soluciones a los problemas del país, en lugar de las constantes descalificaciones y discusiones sobre el pasado que han marcado la campaña hasta el momento.

    Luna ha insistido en que el futuro de Colombia exige que los líderes se enfoquen en construir acuerdos y presentar propuestas claras a la ciudadanía. Se espera ahora la respuesta de los demás precandidatos presidenciales a este inusual llamado a la unidad y el debate constructivo.

    «+Propuestas -peleas»: David Luna propone a los candidatos a la Presidencia pasar una semana sin pelear


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    El alcalde Federico Gutiérrez hace anuncios sobre las fotomultas en la ciudad

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.