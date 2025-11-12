Resumen: El precandidato presidencial David Luna propuso a sus contendores una "tregua política" de una semana, invitándolos a comprometerse a debatir y hablar "solo ideas" y a abstenerse de "peleas" o ataques personales para elevar el nivel de la conversación electoral en el país.

«+Propuestas -peleas»: David Luna propone a los candidatos a la Presidencia pasar una semana sin pelear

El precandidato presidencial David Luna ha lanzado un llamado a la clase política y a sus contendores para establecer una «tregua» en la confrontación electoral. Luna propuso que, al menos por una semana, todos los candidatos se comprometan a sostener un debate público centrado únicamente en ideas, dejando de lado los ataques personales y las «peleas» que polarizan el ambiente político.

A través de sus redes sociales, el precandidato presentó la iniciativa con un tono conciliador y un mensaje enfocado en la necesidad de madurez en la contienda.

«Así sea por una semana, comprometámonos con el país a hablar y debatir solo ideas. Los invito a tener una semana 100% libre de peleas. Esta es mi propuesta para los candidatos», declaró Luna.

Le puede interesar: Murió presunto fletero involucrado en hurto de moto del 4 de noviembre

La propuesta busca elevar el nivel de la conversación presidencial, centrándola en las soluciones a los problemas del país, en lugar de las constantes descalificaciones y discusiones sobre el pasado que han marcado la campaña hasta el momento.

Luna ha insistido en que el futuro de Colombia exige que los líderes se enfoquen en construir acuerdos y presentar propuestas claras a la ciudadanía. Se espera ahora la respuesta de los demás precandidatos presidenciales a este inusual llamado a la unidad y el debate constructivo.

«+Propuestas -peleas»: David Luna propone a los candidatos a la Presidencia pasar una semana sin pelear