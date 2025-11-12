Resumen: La Registraduría Nacional confirmó que la consulta interna del Pacto Histórico fue de carácter interpartidista, lo que supone un revés para el "Frente Amplio". La decisión inhabilita al ganador, Iván Cepeda, para participar en la consulta de marzo, forzándolo a ser el candidato único de su colectividad en primera vuelta.

Consulta del Pacto fue interpartidista: Iván Cepeda no podría participar en más consultas y divide a la izquierda

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha asestado un duro golpe a las aspiraciones del senador Iván Cepeda y a la estrategia del denominado «Frente Amplio» del Pacto Histórico y otros sectores.

A través de una resolución, el órgano electoral dejó en firme que la consulta interna del Pacto Histórico, realizada el pasado 26 de octubre, tuvo un carácter interpartidista y no de una sola colectividad, como pretendía la coalición.

La decisión tiene severas implicaciones jurídicas y electorales de cara a los comicios presidenciales de 2026.

Inhabilidad para Nuevas Consultas y Riesgo de Fraccionamiento

El fallo de la Registraduría subraya que la postulación de los candidatos (Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho) se hizo por tres partidos políticos con personería jurídica vigente (Polo Democrático, Unión Patriótica y Partido Comunista), y no por una sola agrupación. Además, advierte que los partidos que participaron en la consulta no se retractaron a tiempo, manteniendo el efecto jurídico de la misma.

La principal consecuencia de este dictamen es que el senador Iván Cepeda, quien resultó ganador de dicha consulta, quedaría inhabilitado para participar en cualquier otra consulta interpartidista programada para marzo.

Esta limitación representa un fuerte revés para el «Frente Amplio», un proyecto que busca unir a la izquierda y el centro y que podría incluir figuras como Roy Barreras y Camilo Romero. Sin la participación de Cepeda, el Frente Amplio perdería a uno de sus principales contendores.

Como segunda implicación, la Registraduría fuerza a Cepeda a ser el candidato único de su colectividad en la primera vuelta presidencial, lo que podría fraccionar el voto de la izquierda en las elecciones del próximo año.

La decisión de la Registraduría, que ya fue la base para negarle a Daniel Quintero la recolección de firmas, se espera que sea objeto de análisis y posterior revisión por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Consejo de Estado.

