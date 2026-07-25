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Resumen: Sancionan a dueño de Spark azul que intentó subir a puente peatonal en Bogotá. Galán advierte sobre la importancia de hacer el traspaso.

¡No le salió el ‘atajo’! Conductor fue multado por intentar subir un carro a un puente peatonal en Bogotá

Las imágenes, en las que se observa a un automóvil tipo Spark de color azul intentando transitar por la rampa de un puente peatonal en Bogotá, desataron el rechazo de la ciudadanía por el riesgo inminente al que se expuso a los transeúntes.

Ante la gravedad del hecho, la alcaldía de Bogotá desplegó un operativo de localización para notificar la correspondiente infracción a los responsables de esta maniobra temeraria.

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Funcionarios de la Secretaría de Movilidad se trasladaron hasta el municipio de Zipaquirá para ubicar al ciudadano que figura como titular en el registro del automóvil.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que al hombre se le notificó la apertura de varios procesos sancionatorios.

Aunque el ciudadano manifestó haber vendido el coche con anterioridad, el mandatario aclaró que la falta de documentación legal lo mantiene como responsable solidario frente a cualquier infracción cometida con el automotor, al no haberse formalizado el debido traspaso administrativo.

Asimismo, la Alcaldía informó que la persona que adquirió el vehículo y que presuntamente conducía durante los hechos ya se encuentra plenamente identificada y también recibirá severas sanciones.

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El mandatario distrital agradeció la colaboración de los internautas para ubicar el carro y reiteró el llamado a la ciudadanía para cumplir con los trámites de traspaso al momento de vender un vehículo, evitando así responder por imprudencias ajenas en las vías públicas.

Encontramos al propietario del carro azul que intentó subirse a un puente peatonal. La @SectorMovilidad fue hasta Zipaquirá, donde reside el dueño del Spark Azul que cometió varias infracciones y puso en riesgo la vida de los peatones al intentar subirse a un puente peatonal en… pic.twitter.com/onAuB0FPdx — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) July 25, 2026

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