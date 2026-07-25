Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    ¡No le salió el ‘atajo’! Conductor fue multado por intentar subir un carro a un puente peatonal en Bogotá

    Identificaron al dueño del carro que intentó subirse a un puente peatonal en Bogotá y le cayeron encima las autoridades.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Por un reto terminaron en problemas! Intentaron subir un carro a un puente peatonal en Bogotá
    Foto sacada de redes sociales.
    ¡No le salió el ‘atajo’! Conductor fue multado por intentar subir un carro a un puente peatonal en Bogotá

    Resumen: Sancionan a dueño de Spark azul que intentó subir a puente peatonal en Bogotá. Galán advierte sobre la importancia de hacer el traspaso.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Las imágenes, en las que se observa a un automóvil tipo Spark de color azul intentando transitar por la rampa de un puente peatonal en Bogotá, desataron el rechazo de la ciudadanía por el riesgo inminente al que se expuso a los transeúntes.

    Ante la gravedad del hecho, la alcaldía de Bogotá desplegó un operativo de localización para notificar la correspondiente infracción a los responsables de esta maniobra temeraria.

    Lea también: ¡No hay excusa! Sapiencia habilita puntos fijos en comunas de Medellín para orientar sobre 17 mil becas

    Funcionarios de la Secretaría de Movilidad se trasladaron hasta el municipio de Zipaquirá para ubicar al ciudadano que figura como titular en el registro del automóvil.

    El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que al hombre se le notificó la apertura de varios procesos sancionatorios.

    Aunque el ciudadano manifestó haber vendido el coche con anterioridad, el mandatario aclaró que la falta de documentación legal lo mantiene como responsable solidario frente a cualquier infracción cometida con el automotor, al no haberse formalizado el debido traspaso administrativo.

    Asimismo, la Alcaldía informó que la persona que adquirió el vehículo y que presuntamente conducía durante los hechos ya se encuentra plenamente identificada y también recibirá severas sanciones.

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    El mandatario distrital agradeció la colaboración de los internautas para ubicar el carro y reiteró el llamado a la ciudadanía para cumplir con los trámites de traspaso al momento de vender un vehículo, evitando así responder por imprudencias ajenas en las vías públicas.

    Más noticias de Bogotá


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Cancha Alejandro Echavarría Comuna 9

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.