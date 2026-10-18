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Resumen: Una presunta red delincuencial habría engañado a más de 1.000 personas en Medellín mediante ofertas de descuentos en tiquetes, bonos de viaje y paquetes turísticos. Según la Fiscalía, los implicados utilizaban los datos personales y financieros de las víctimas para abrir productos y realizar transacciones fraudulentas, con ganancias ilícitas superiores a los $14.000 millones. Seis personas fueron judicializadas por estos hechos; cinco recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario y una deberá cumplirla en su domicilio.

¡Prometían viajes, pero vaciaban bolsillos! Cae red que habría estafado a más de 1.000 personas en Medellín

Una supuesta oferta de descuentos en tiquetes, bonos de viaje y paquetes turísticos habría sido el gancho utilizado por una estructura delincuencial para engañar a más de 1.000 personas en Medellín. Según la Fiscalía General de la Nación, los integrantes de esta organización contactaban a sus víctimas en centros comerciales y las invitaban a conocer las promociones en sus oficinas.

Una vez allí, bajo el argumento de activar los presuntos beneficios, les solicitaban sus documentos de identidad, tarjetas bancarias y teléfonos celulares. Con estos elementos y sus datos financieros, presuntamente abrían productos y realizaban transacciones fraudulentas a nombre de las víctimas, desviando los recursos a cuentas controladas por la red.

La organización habría operado a través de empresas registradas con diferentes razones sociales. Las denuncias y evidencias recopiladas por las autoridades permitieron identificar el esquema, al que se le atribuyen ganancias ilícitas superiores a los $14.000 millones.

El modus operandi de las falsas membresías

La modalidad incluía estrategias para obtener los datos de las víctimas. Cuando las personas no llevaban consigo sus documentos de identidad o tarjetas bancarias, los implicados presuntamente las acompañaban hasta sus viviendas para conseguirlos. Además, según la investigación, les impedían leer los contratos antes de firmarlos, con lo que habrían aprovechado su confianza para facilitar los engaños.

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Población vulnerable entre los afectados

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Entre las personas perjudicadas había adultos mayores, ciudadanos en condición de vulnerabilidad y personas con limitaciones visuales o cognitivas. De acuerdo con la investigación, estas condiciones habrían sido aprovechadas por los presuntos integrantes de la organización para facilitar el engaño y acceder a información personal y financiera.

El material probatorio y los testimonios recopilados por la Fiscalía, a través de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Medellín, permitieron identificar a seis personas que fueron vinculadas formalmente al proceso penal.

Medidas de aseguramiento para los seis procesados

Los investigados fueron identificados como Luis Berrío, Juan Vásquez, Juan Ramírez, Johana Gil, Carlos Pineda y Miguel Manrique.

Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía les imputó, según sus presuntas responsabilidades, los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de estafa, estafa agravada en la modalidad de masa, acceso abusivo a sistema informático y violación de datos personales agravada.

Ninguno de los seis procesados aceptó los cargos. Por decisión judicial, cinco recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que Miguel Manrique deberá cumplirla en su domicilio.