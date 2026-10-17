Resumen: Medellín presentó los resultados de la Alianza Medellín Cero Hambre, una estrategia que combina ayudas alimentarias, programas de nutrición y apoyo a la producción local. Durante la actual Administración se han entregado más de 293.000 paquetes alimentarios y 160.000 bonos, beneficiando a más de 51.100 hogares. Además, iniciativas como Buen Comienzo 365 y el Programa de Alimentación Escolar fortalecen la atención nutricional de la población infantil y estudiantil.

Medellín logra reducir la desnutrición infantil del 1,1 % al 0,5 % y refuerza las ayudas alimentarias

Medellín fortalece sus acciones contra el hambre mediante ayudas alimentarias, programas de nutrición infantil, educación nutricional y apoyo a la producción local. A través de la Alianza Medellín Cero Hambre, la Alcaldía articula esfuerzos con empresas privadas, organizaciones sociales y ciudadanos para mejorar el acceso de las familias a una alimentación adecuada.

Según el balance presentado por la Administración Distrital, entre 2024 y 2025 la inseguridad alimentaria pasó del 28 % al 19 %, mientras que la desnutrición aguda infantil disminuyó del 1,1 % al 0,5 %. Además, la ciudad no registra muertes por desnutrición en menores de cinco años.

Los resultados se dieron a conocer en el marco del Día Mundial de la Alimentación, fecha en la que la Alcaldía destacó el alcance de las iniciativas dirigidas a los hogares con dificultades para acceder a los alimentos y la importancia de mantener acciones que respondan a las necesidades nutricionales de la población.

Medellín ha entregado más de 293.000 paquetes alimentarios

Durante la actual Administración Distrital se han distribuido más de 293.000 paquetes alimentarios y 160.000 bonos, que han beneficiado a más de 51.100 hogares. También se han entregado vales alimentarios a 3.560 hogares, gracias a las donaciones de empresas, organizaciones y ciudadanos.

Claudia María Taborda, beneficiaria del Bono Alimentario, explicó que este apoyo le permite comprar productos básicos para su hogar y destinar parte de sus ingresos a otros gastos familiares.

“Darle gracias a la Alcaldía de Medellín por el bono alimentario, porque con eso compro mi arroz, carne, verduras, frutas, leche y todo lo que necesito. Esta ayuda me sirve mucho, porque me permite ahorrar una platica para pagar mis servicios”, manifestó.

Taborda agregó que actualmente trabaja por días y no tiene un empleo estable, por lo que considera importante que estas ayudas continúen. Su testimonio muestra cómo estos recursos contribuyen a cubrir necesidades cotidianas de alimentación en hogares con dificultades económicas.

Programas para fortalecer la nutrición infantil

La atención a la primera infancia es otro componente de la estrategia. Por primera vez, Buen Comienzo 365 garantiza alimentación durante todos los días del año, ampliando la atención alimentaria dirigida a los niños y niñas más pequeños.

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A esta iniciativa se suma Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer, programa que ha entregado más de 140.000 raciones alimentarias a niñas y niños en riesgo o con desnutrición, mujeres gestantes con bajo peso y mujeres lactantes con delgadez. La intervención busca contribuir al bienestar y al desarrollo integral de estas poblaciones.

Por su parte, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) ha entregado más de 96 millones de raciones entre 2024 y 2026. Durante ese periodo, su cobertura se amplió hasta llegar a más de 256.000 estudiantes, consolidándose como uno de los componentes de la estrategia de atención alimentaria en Medellín.

Educación alimentaria y producción local

Las acciones contra el hambre también incluyen procesos de formación para promover hábitos saludables. Cada año, más de 60.000 personas reciben orientación sobre alimentación, preparación y conservación adecuada de los productos, así como aprovechamiento de los recursos disponibles en sus hogares.

Esta formación complementa las ayudas directas al brindar conocimientos que las familias pueden aplicar en su vida cotidiana para manejar mejor los alimentos y fortalecer sus prácticas nutricionales.

A estas iniciativas se suma el impulso a la producción local. La Alcaldía reporta la implementación de 1.588 unidades productivas y el acompañamiento anual a más de 250 productores. Además, Medellín cuenta con tres Centros Zonales de Seguridad Alimentaria y Nutricional que contribuyen a producir semillas, plántulas, bioinsumos y alimentos frescos para las estrategias de la ciudad.

La secretaria encargada de Inclusión Social y Familia, Catalina Arboleda, destacó los avances en los indicadores de inseguridad alimentaria y desnutrición infantil, y señaló que entre las acciones que contribuyen a estos resultados están el PAE, los bonos, paquetes y vales alimentarios, y Buen Comienzo 365.

“Bajo el liderazgo de nuestro alcalde Federico, seguimos convencidos y apostándole a una Medellín que avanza para brindar todas las condiciones necesarias para que sus ciudadanos y sus familias no pasen hambre”, afirmó la funcionaria.

De esta manera, la Alianza Medellín Cero Hambre reúne asistencia alimentaria, atención nutricional, formación y fortalecimiento productivo como parte de las medidas distritales para enfrentar el hambre.