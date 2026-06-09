Resumen: Lejos de apagar el discurso, la prohibición del magistrado Rafael Albeiro Chavarro parece estar generando un efecto contrario, avivando la solidaridad hacia la campaña de De La Espriella. El reclamo de Ana Lucía Pineda reafirma la postura de que el patriotismo y los símbolos que identifican a la nación no pueden ser monopolizados ni restringidos mediante una orden judicial promovida por opositores.

«No nos van a prohibir lo que nos une como país»: La tajante respuesta de Ana Lucía Pineda al fallo contra su esposo Abelardo De La Espriella

Minuto30.com .- La indignación por la reciente decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que prohíbe a la campaña presidencial de Abelardo de La Espriella y José Manuel Restrepo el uso de símbolos patrios y su emblemático eslogan, sigue sumando fuertes voces de rechazo. Esta vez, el pronunciamiento llegó por parte de Ana Lucía Pineda, esposa del candidato.

Desde un conversatorio que se adelantaba en un reconocido centro Comercial de Bogotá, Pineda se sumó a la ola de críticas contra la drástica medida judicial, enviando un mensaje de desafío frente a lo que distintos sectores políticos han calificado como un acto de censura y un atropello a las libertades democráticas.

En contexto: Prohibido amar a Colombia: La ridícula orden judicial que deja a De La Espriella sin poder decir «Firmes por la patria»

El contundente mensaje

Haciendo eco del malestar generalizado entre los simpatizantes del grupo significativo ‘Defensores de la Patria’, Ana Lucía Pineda fue directa al cuestionar la lógica detrás de la orden que les impide utilizar la frase «Firmes por la patria» y portar los colores de la bandera de Colombia.

«No nos van a prohibir a todo un país usar lo que nos une como país y lo que nos representa», sentenció la esposa del candidato en su declaración.

Un efecto búmeran en la contienda

Lejos de apagar el discurso, la prohibición del magistrado Rafael Albeiro Chavarro parece estar generando un efecto contrario, avivando la solidaridad hacia la campaña de De La Espriella. El reclamo de Ana Lucía Pineda reafirma la postura de que el patriotismo y los símbolos que identifican a la nación no pueden ser monopolizados ni restringidos mediante una orden judicial promovida por opositores.

Mientras corre el plazo de 24 horas otorgado por la justicia para el desmonte de la publicidad, el equipo de campaña y sus seguidores han convertido esta restricción en una bandera política en sí misma, dejando claro que seguirán reivindicando su mensaje de cara a las próximas elecciones.