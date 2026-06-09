Resumen: La acción judicial fue impulsada por el ciudadano Dylan Lizarazo Ramos, quien argumentó una presunta infracción al régimen electoral. Según el expediente, Lizarazo ya había radicado esta denuncia ante el CNE en octubre de 2025, pero al no observar actuaciones, decidió escalar el caso.

Prohibido amar a Colombia: La ridícula orden judicial que deja a De La Espriella sin poder decir «Firmes por la patria»

Minuto30.com .- Una fuerte controversia política y judicial se ha desatado en el país luego de que el Tribunal Superior de Bogotá emitiera una orden perentoria contra la campaña presidencial del abogado Abelardo de La Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo. La justicia les prohibió tajantemente el uso de la bandera de Colombia, el escudo nacional y su emblemático eslogan político.

¿Qué dictamina la medida judicial?

La decisión, que lleva la firma del magistrado Rafael Albeiro Chavarro, decreta medidas provisionales y otorga un plazo máximo de 24 horas a los candidatos y al grupo significativo de ciudadanos ‘Defensores de la Patria’ para acatar la orden.

El fallo obliga a retirar, de manera inmediata, toda propaganda política alojada en páginas web, redes sociales y medios de comunicación masiva que contenga:

Símbolos patrios: La bandera y el escudo de la República de Colombia, así como otras figuras representativas de la nación.

Simbología castrense: Imágenes, saludos o emblemas alusivos a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Eslogan político: El uso de las oraciones y frases de campaña «Firmes por la patria» y «Defensores de la Patria».

Adicionalmente, el Tribunal ordenó archivar, preservar y remitir al Consejo Nacional Electoral (CNE) la totalidad de la publicidad retirada, advirtiendo a los sujetos procesales y medios de comunicación que deben abstenerse de continuar difundiendo este material.

El origen de la demanda

La acción judicial fue impulsada por el ciudadano Dylan Lizarazo Ramos, quien argumentó una presunta infracción al régimen electoral. Según el expediente, Lizarazo ya había radicado esta denuncia ante el CNE en octubre de 2025, pero al no observar actuaciones, decidió escalar el caso.

El argumento central del demandante sostiene que la apropiación de la simbología soberana del Estado por parte de una campaña específica es indebida, ya que «afecta la libertad electoral y de escogencia del conglomerado social». Para Lizarazo, esta estrategia publicitaria transmite el mensaje implícito de que cualquier manifestación de oposición política o voto contrario a esa campaña constituye un «acto de deslealtad para con el Estado soberano de Colombia».

La drástica medida no tardó en generar un profundo malestar en diversos sectores políticos, quienes consideran que el fallo vulnera los derechos políticos de la campaña y sienta un precedente peligroso.

Daniel Briceño, representante a la Cámara electo por el Centro Democrático, alzó su voz de protesta calificando la decisión judicial como desproporcionada: «La justicia tendrá que llevar preso a medio país, es un atropello».

Por su parte, el dirigente político Rodrigo Lara tachó la orden del magistrado de «ridícula», y en un acto de solidaridad con la campaña sentenció: «Nos tendrán que llevar presos a todos. ¡Firmes por la patria!».

Mientras corre el reloj de las 24 horas dictadas por el Tribunal Superior de Bogotá, el país político queda a la expectativa de las acciones y recursos de apelación que emprenderá el equipo de De La Espriella para defender su identidad gráfica y discursiva de cara a los inminentes comicios presidenciales.