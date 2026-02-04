Resumen: Juan Felipe Arboleda, conocido por rendir tributo a Yeison Jiménez, no podrá seguir usando el nombre, la imagen ni la marca del artista tras un comunicado legal de su familia y abogados. Ante la situación, anunció que continuará su carrera bajo el nombre artístico “Arboleda, el homenaje”, aclarando que su proyecto nació de la admiración personal y que su intención nunca fue lucrarse del legado del intérprete.

¡Prohibido imitarlo! Artista que rinde tributo a Yeison Jiménez no podrá usar más su nombre e imagen

El cantante Juan Felipe Arboleda informó que no podrá continuar presentándose como tributo de Yeison Jiménez, luego de recibir un comunicado legal por parte de los abogados y la familia del intérprete. La notificación le prohíbe utilizar el nombre, la imagen y cualquier elemento asociado a la marca del artista, motivo por el cual anunció que continuará su carrera bajo el nombre artístico de Arboleda, sin referencias directas a Yeison Jiménez.

La situación fue dada a conocer por el propio artista a través de un video publicado en sus redes sociales, donde explicó el alcance de la decisión y se dirigió a sus seguidores. “El comunicado dice que no puedo seguir usando el nombre de él, no puedo seguir siendo el tributo”, señaló en la grabación.

Un tributo con más de un año de historia

Según explicó Arboleda, su proyecto como tributo llevaba más de un año en desarrollo y comenzó cuando Yeison Jiménez aún estaba con vida. Durante ese tiempo, logró consolidar un repertorio de presentaciones en distintos escenarios del país, impulsado por el reconocimiento del público y de empresarios del entretenimiento.

El parecido vocal y escénico con el intérprete de canciones como “Aventurero” y “Por qué la envidia” fue clave para que el homenaje ganara visibilidad y acogida entre los seguidores de la música popular.

Qué motivó la advertencia legal

De acuerdo con lo expuesto por el artista, la advertencia legal responde a la protección del nombre, la imagen y la marca de Yeison Jiménez, considerados parte de su propiedad intelectual. Estas restricciones aplican tanto para presentaciones públicas como para piezas promocionales y material publicitario.

La medida, según se ha conocido, busca regular el uso no autorizado del legado artístico del cantante y no se limita exclusivamente al caso de Arboleda.

Esto le podría interesar: ¡Casi lo dejan sin nada! La sofisticada trampa telefónica que por poco vacía las cuentas del vocalista de The Mills

El mensaje de Arboleda a su audiencia

En su pronunciamiento, el cantante insistió en que su intención nunca fue obtener beneficios indebidos ni aprovecharse del fallecimiento del artista. “Siempre lo hice con mucho honor, con mucho respeto y con mucho amor”, expresó, al señalar que el proyecto nació de la admiración que siente por la música de Jiménez.

Arboleda también informó que deberá reorganizar su agenda de presentaciones, ya que tenía compromisos programados hasta el mes de junio. Para ello, indicó que se comunicará directamente con empresarios y propietarios de establecimientos, con el fin de evitar inconvenientes legales.

Como parte de esta nueva etapa, el artista confirmó que su proyecto pasará a llamarse “Arboleda, el homenaje”, una denominación con la que espera continuar en los escenarios sin infringir las restricciones impuestas.

Reacciones y contexto

El anuncio generó reacciones divididas entre seguidores del género popular. Mientras algunos respaldaron la decisión de la familia de Yeison Jiménez en defensa de sus derechos de autor, otros lamentaron el cierre de un proyecto que consideraban una forma de mantener vigente su música.

Yeison Jiménez, una de las figuras más representativas de la música popular en Colombia, falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá, hecho que causó un fuerte impacto en la industria musical y entre sus seguidores.

En medio de este panorama, Arboleda aseguró que continuará su camino artístico desde una identidad propia, agradeció el apoyo del público y reiteró que su objetivo es seguir vinculado a la música popular sin generar conflictos legales, apostándole a un proyecto renovado que refleje la inspiración que ha marcado su carrera.