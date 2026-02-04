Resumen: El vocalista de The Mills contó cómo una llamada telefónica, en la que supuestos funcionarios bancarios alertaban sobre una transferencia irregular, estuvo a punto de convertirlo en víctima de una estafa. Gracias a inconsistencias en el procedimiento y a la verificación directa en una sucursal, logró identificar el engaño y advirtió a la ciudadanía sobre este tipo de fraudes cada vez más elaborados.

¡Casi lo dejan sin nada! La sofisticada trampa telefónica que por poco vacía las cuentas del vocalista de The Mills

El cantante Álvaro Charry, más conocido como Bako, vocalista de la banda de rock The Mills, alertó a sus seguidores sobre una modalidad de estafa bancaria telefónica que recientemente casi lo deja sin dinero en su cuenta. Su relato, difundido a través de un video en redes sociales, revela el nivel de sofisticación que están alcanzando estas tácticas delictivas y sirve como advertencia para el público en general.

Según explicó el artista, todo comenzó con una llamada desde un número desconocido en la que la persona al otro lado de la línea se presentó como funcionario del banco que él utiliza y lo llamó por su nombre, generando confianza desde el inicio. “Me dijeron: ‘en este momento, por la sucursal telefónica, están tratando de hacer una transferencia desde su cuenta’”, relató Bako en su testimonio.

Los estafadores utilizaron un discurso técnico y aseguraron que una supuesta transferencia fraudulenta había activado protocolos internos de seguridad. Más adelante, el cantante fue contactado con alguien que se identificó como parte del área de seguridad, quien le dijo que era necesario crear un “bolsillo digital” para proteger sus fondos durante la supuesta investigación.

Aunque Bako respondió algunas preguntas sobre movimientos recientes en su cuenta, la insistencia en la creación del “bolsillo” y la forma en que se desarrolló la conversación despertaron sus sospechas.

Uno de los momentos clave ocurrió cuando le pidieron ingresar un número de radicado, instruyéndolo a no usar su número de cédula. “Cuando quité el guion, eso parecía una cédula. No me dio buena espina”, añadió el artista, lo que finalmente lo alertó de que algo no estaba bien.

Confirmación de fraude y reacción en sucursal

Ante la inquietud, Bako decidió acudir directamente a una oficina física del banco para verificar la veracidad de la llamada. Allí, tras explicar la situación a un asesor, recibió una respuesta tajante: el banco nunca realiza llamadas de ese tipo ni solicita procedimientos como los que le indicaron por teléfono. En ese momento, la llamada con los supuestos estafadores se cortó abruptamente.

Al respecto, el cantante también destacó otro punto preocupante de este tipo de fraude: “Lo jodido de esta modalidad es que no te piden datos, no te piden ningún link, solo te dan el número de radicado y tú creas el bolsillo”, explicó.

Alerta y recomendaciones para los usuarios

La experiencia de Bako pone en evidencia los métodos que han desarrollado los estafadores, los cuales no siempre dependen de enlaces maliciosos o de solicitudes directas de contraseñas, sino que recurren a estrategias de engaño, el uso de lenguaje técnico y la presión psicológica para lograr que la víctima actúe sin verificar la veracidad del contacto.

Las autoridades recomiendan no brindar información personal por teléfono, no ejecutar instrucciones que impliquen mover dinero bajo presión y confirmar cualquier irregularidad directamente con el banco a través de sus canales oficiales. En casos de sospecha, acudir a una oficina física o comunicarse con el servicio al cliente puede ayudar a aclarar cualquier eventualidad sin poner en riesgo las cuentas.

Este tipo de estafas coincide con tendencias globales en las que los delincuentes están utilizando cada vez más llamadas telefónicas y suplantaciones de identidad para intentar acceder a las finanzas de las personas, una alerta que se suma a otros reportes sobre fraudes bancarios en aumento.