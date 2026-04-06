Resumen: El cantante Jhonny Rivera vivió un momento incómodo con la policía en Dubái durante su viaje, tras recibir llamados de atención por su comportamiento en público; aunque no pasó a mayores, la situación generó reacciones en redes.

¿Prohibido abrazar? El amargo momento que vivió Jhonny Rivera con la policía en Dubái durante su luna de miel

El cantante de música popular Jhonny Rivera vivió un episodio inesperado durante su luna de miel junto a Jenny López, mientras recorrían Dubái, uno de los destinos incluidos en su viaje tras la boda. Lo que parecía una experiencia tranquila terminó convirtiéndose en una situación incómoda que, según el propio artista, pudo haber tenido consecuencias legales importantes.

La pareja, que ha compartido varios momentos de su recorrido por distintos países a través de redes sociales, se encontraba disfrutando de la ciudad cuando ocurrió el incidente. Rivera relató que todo comenzó al intentar tomarse una fotografía con su esposa, un gesto cotidiano que no fue bien recibido por las autoridades locales.

Un gesto cotidiano que generó tensión

De acuerdo con su testimonio, un policía intervino de inmediato al verlo abrazar a López. Ante el llamado de atención, el cantante optó por apartarse para evitar complicaciones. Sin embargo, minutos después volvió a ser advertido, esta vez cuando intentó posar solo haciendo una señal con la mano. “Que no, que prohibido, que qué significaba eso. Yo solo decía lo siento, lo siento, discúlpeme”, contó.

@radiola_tv Jhonny Rivera revela cómo se comunica en su luna de miel por África El cantante colombiano ha tenido que sacar el poco de inglés que sabe para sobrevivir en su luna de miel por medio oriente y áfrica – – – #jhonnyrivera #jennylopez #jennylopezoficial #jennylopezfans #jhonnyrivera🎶 #jhonnyriverafans #jhonnyriverapumba #jhonnyriveramoment #jhonnyriveraymrper #jhonnyrivera20años #jhonnyrivera🍻👏👏 #jhonnyriveramanager #jhonnyriveraengijon #críticas #criticas #pólemica #polemica #polémica #músicapopular #mùsicapopular #musicapopular #musicapopularmedellín #musicapopularcolombiana #radiolatv ♬ sonido original – Radiola TV

El episodio, aunque no pasó a mayores, evidenció el contraste entre las costumbres de los visitantes y las normas culturales vigentes en ese país.

Esto le podría interesar: ¡Casi le mete un puño! Westcol protagonizó tenso momento con vendedor de comida en China

En Emiratos Árabes Unidos existen reglas estrictas sobre el comportamiento en espacios públicos, especialmente en lo relacionado con las demostraciones de afecto. Aunque algunas expresiones leves pueden ser toleradas, los abrazos y besos están restringidos y pueden derivar en sanciones.

Según lo explicado, incumplir estas disposiciones puede acarrear multas elevadas, procesos judiciales, incluso penas de prisión y la posterior deportación en el caso de extranjeros. Por esta razón, a quienes visitan el país se les recomienda mantener una conducta prudente y respetuosa, evitando cualquier acción que pueda interpretarse como inapropiada en espacios abiertos.

Alertas que aumentaron la preocupación

Más allá de este momento, Rivera también compartió otra experiencia que le generó inquietud durante su estadía. El cantante aseguró haber recibido en su teléfono alertas relacionadas con la situación de seguridad en la región.

“Al teléfono nos están llegando notificaciones de misiles que están enviando todo el tiempo y que son interceptados en el aire. Hay notificaciones también de que está prohibido hablar de eso”, expresó, dejando ver su sorpresa ante el contexto que se vive en esa zona.

Pese a los momentos de tensión, el artista continuó con su viaje junto a su esposa, sin que los hechos pasaran a mayores. La experiencia, no obstante, dejó una lección clara sobre la importancia de informarse previamente sobre las normas locales antes de viajar, especialmente a destinos con diferencias culturales marcadas.