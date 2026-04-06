Resumen: El streamer colombiano Westcol vivió un momento de tensión durante una transmisión en China, luego de un incidente con un vendedor de comida callejera. Aunque la situación no pasó a mayores, el hecho se volvió viral y generó debate en redes sociales.

¡Casi le mete un puño! Westcol protagonizó tenso momento con vendedor de comida en China

El creador de contenido colombiano Westcol volvió a ser tendencia en redes sociales luego de un incidente ocurrido durante uno de sus recorridos internacionales, esta vez en China, donde se encontraba realizando transmisiones en vivo mientras exploraba la gastronomía local.

El episodio se registró mientras el streamer visitaba una zona de comida callejera acompañado de su equipo de trabajo. En medio de la grabación, decidió probar uno de los alimentos ofrecidos por un vendedor ambulante: un pincho de carne que acababa de salir del aceite caliente.

Reacción inmediata tras la quemadura

Al recibir el alimento, el aceite aún hirviendo entró en contacto con su mano, provocándole una quemadura que desató una reacción instantánea. Visiblemente afectado por el dolor, el creador lanzó una serie de expresiones en medio de la transmisión.

“Ay, juepu**, me puso esto hirviendo, casi le meto un puño, brother, hubiera estado en Colombia, se lo conecto en la cara, no, brother”, exclamó en el momento, dejando en evidencia su molestia por la situación.

El fragmento fue captado en video y rápidamente comenzó a circular en diferentes plataformas digitales, donde miles de usuarios reaccionaron tanto al accidente como a su forma de responder ante lo ocurrido.

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Debate en redes por lo sucedido

El episodio no solo llamó la atención por la quemadura, sino también por la discusión que generó entre los internautas. Mientras algunos señalaron que el vendedor debió advertir sobre la alta temperatura del alimento, otros cuestionaron la reacción del streamer, calificándola como exagerada o impulsiva.

El contexto del video muestra que el incidente ocurrió en medio de un recorrido enfocado en conocer distintos aspectos culturales y gastronómicos del país asiático, contenido que suele ser parte central de las transmisiones del creador.

El recorrido continuó tras el incidente

Pese al susto inicial, la situación no pasó a mayores. El equipo que acompañaba al streamer actuó de inmediato para atender la quemadura, limpiando el aceite y verificando que la lesión no fuera de gravedad.

Minutos después, el propio creador continuó con su recorrido, probando otros alimentos y retomando la dinámica habitual de su contenido, sin que el incidente interrumpiera sus actividades programadas.

Aunque el hecho no dejó consecuencias físicas graves, sí se convirtió en uno de los momentos más comentados de su viaje, evidenciando nuevamente el impacto que tienen este tipo de transmisiones en tiempo real y la rapidez con la que cualquier situación puede volverse viral en redes sociales.