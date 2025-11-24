Resumen: La Administración Distrital expidió una resolución que prohíbe el consumo, activación, comercialización y promoción de cigarrillos y vapeadores en todos los entornos educativos de Medellín. Las instituciones deberán actualizar sus manuales, incluir señalización y ejecutar acciones pedagógicas para prevenir estas conductas, en respuesta al aumento del uso de vapeadores entre niños y jóvenes. La medida se integra a campañas como 'Libres Para' y 'Medellín te Quiere Saludable', que ya han impactado a miles de estudiantes y buscan consolidar espacios 100 % libres de humo y aerosoles.

¡Prohibición total! Medellín veta el consumo de vapeadores y cigarrillos en todos los entornos educativos

La Administración Distrital estableció una nueva regulación que transforma por completo las condiciones de consumo de tabaco y cigarrillos electrónicos en los centros educativos de Medellín. Se trata de la Resolución N.º 202550083698, expedida el 15 de octubre de 2025 por la Secretaría de Salud, con la que se fijan lineamientos obligatorios para garantizar ambientes 100 % libres de humo, emisiones y aerosoles en instituciones públicas y privadas.

La medida responde a un aumento sostenido del uso de vapeadores entre niños, adolescentes y jóvenes. Los estudios más recientes muestran que el 40 % de los estudiantes escolares y el 37,9 % de los universitarios han probado cigarrillos electrónicos alguna vez, cifras que han generado alertas en el sector salud por los riesgos de adicción y exposición a sustancias nocivas.

La resolución tiene un alcance amplio: aplica a jardines infantiles, colegios, instituciones técnicas, tecnológicas y universidades. En estos espacios queda prohibido consumir, activar, comercializar, promocionar o patrocinar productos de tabaco, nicotina o dispositivos similares, así como cualquier accesorio relacionado con estos.

Para asegurar su cumplimiento, los establecimientos deberán instalar señalización visible, incorporar las disposiciones en sus manuales de convivencia, desarrollar acciones pedagógicas y coordinar con las secretarías de Salud y Educación la atención de casos de incumplimiento bajo un enfoque preventivo y formativo.

La secretaria de Salud de Medellín, Natalia López Delgado, reiteró que la ciudad avanza en la protección de los entornos educativos y en la reducción de factores que puedan afectar la salud de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La funcionaria recordó que la Administración viene adelantando procesos de sensibilización que buscan disminuir la exposición al consumo de cigarrillos tradicionales y electrónicos en estas poblaciones.

La campaña ‘Libres Para’, liderada por la Secretaría de Salud, ha sido una de las estrategias centrales. Hasta ahora, ha impactado a más de 212.000 personas con contenidos de promoción del autocuidado en medios y en instituciones educativas. Como parte de esa misma línea, 113 sedes académicas ya actualizaron sus manuales de convivencia para declararse oficialmente libres de humo y aerosoles.

Las acciones pedagógicas también han tenido un despliegue amplio. ‘Medellín te Quiere Saludable’ ha realizado 2.422 actividades educativas en 230 instituciones públicas, 245 privadas y 50 universidades, logrando la participación de más de 56.000 estudiantes en jornadas de prevención orientadas al uso de cigarrillos electrónicos.

Con la nueva resolución, el Distrito busca consolidar una política de protección integral en los espacios de formación, al tiempo que avanza en la reducción de conductas de riesgo asociadas al consumo de tabaco y vapeadores. La implementación continuará durante el próximo año, con la expectativa de que todas las instituciones del territorio adopten plenamente las medidas.