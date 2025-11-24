Resumen: La decisión judicial se adopta luego de que la ahora sentenciada suscribiera de manera libre, espontánea y asesorada por su abogado un preacuerdo con la Fiscalía

¡Casi lo mata por unas monedas! 8 años de cárcel para mujer que apuñaló a un transeúnte que no le dio limosna

Las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a 8 años y 3 meses de prisión a Yessica Katherine Barrera, quien admitió su responsabilidad en el delito de homicidio agravado, en grado de tentativa.

La decisión judicial se adopta luego de que la ahora sentenciada suscribiera de manera libre, espontánea y asesorada por su abogado un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación en el que admite que el 17 de mayo pasado habría agredido con un arma cortopunzante a un hombre de 30 años que transitaba por el barrio García Rovira de Bucaramanga.

La agresión habría sido cometida debido a que el ciudadano se negó a darle una moneda a la señalada agresora. La oportuna atención médica proporcionada a la víctima permitió salvarle la vida.

La agresora fue capturada en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional. Por decisión del juez de control de garantías la condenada deberá cumplir la sentencia en centro carcelario.

Aquí más Noticias de Colombia