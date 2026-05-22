¡Prográmese! Túnel de Oriente tendrá cierres totales durante cuatro noches consecutivas

Resumen: Entre el lunes 25 y el jueves 28 de mayo se presentarán cierres totales en el Túnel de Oriente entre las 10:00 a. m. y las 4:00 a. m. del día siguiente, debido a labores de mantenimiento en la infraestructura, que incluyen limpieza, pintura, atención de filtraciones y actualización de iluminación y señalización. Durante estas jornadas se recomienda a los usuarios utilizar rutas alternas como la doble calzada Las Palmas y la Variante Palmas, que estarán habilitadas con normalidad.

Entre el lunes 25 y el jueves 28 de mayo se aplicarán cierres totales en la conexión vial del Túnel de Oriente, como parte de un cronograma de mantenimiento en la infraestructura que conecta el Valle de Aburrá con el oriente antioqueño.

Las restricciones de movilidad se realizarán en jornadas comprendidas entre las 10:00 a. m. y las 4:00 a. m. del día siguiente, durante los cuatro días mencionados, con el objetivo de ejecutar distintas intervenciones técnicas a lo largo del corredor vial.

Trabajos de mantenimiento en la infraestructura

De acuerdo con la información oficial, las actividades incluyen labores de lavado de la infraestructura, tratamiento de filtraciones, trabajos de pintura, mantenimiento de sistemas de señalización, atención de equipos SOS, control de tráfico y energía, así como la actualización del sistema de iluminación en diferentes puntos del corredor. Entre los sectores priorizados se encuentran el peaje Seminario y los túneles Santa Elena y Seminario.

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Las autoridades encargadas del mantenimiento señalaron que estas acciones hacen parte de un plan orientado a mejorar las condiciones operativas y de seguridad del corredor vial, con el propósito de ofrecer una mejor experiencia a los usuarios que transitan por esta conexión estratégica.

Rutas alternas y recomendaciones a los conductores

Durante los periodos de cierre, se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas habilitadas para la movilidad. Entre ellas se encuentran la doble calzada Las Palmas y la Variante Palmas, vías que estarán disponibles con normalidad mientras se desarrollan las intervenciones en el túnel.

Adicionalmente, se indicó que estas rutas contarán con apoyo de unidades de atención en carretera, como grúas, ambulancias y vehículos de emergencia, con el fin de garantizar condiciones de seguridad y respuesta ante cualquier eventualidad durante las jornadas de cierre.

Las restricciones se aplicarán de forma continua en el horario establecido durante los cuatro días programados, por lo que se recomienda a los usuarios planificar sus desplazamientos con anticipación.